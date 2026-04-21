蘋果下一任執行長特納斯是誰？ 五要點一次了解

iPhone製造商蘋果公司（Apple）周一（20日）宣布任命內部資深高階主管特納斯（John Ternus）為下一任執行長。特納斯長期負責蘋果硬體業務，9月1日將走馬上任，接替現任執行長庫克（Tim Cook）掌管公司大權。現在這個時刻，蘋果正面臨著由人工智慧（AI）所推動的產業全面變革。

路透指出，蘋果這項高層人事異動，標誌著這家全球最具代表性的企業邁入新時代。競爭對手此時正押注於運用AI技術，試圖削弱蘋果在消費性電子產品市場的主導地位。

以下是關於特納斯五大關鍵資訊：

1. 資深老將

特納斯2001年加入蘋果的產品設計團隊，並於2013年升任硬體工程副總裁。2021年，他進入公司高層管理團隊，出任現職「硬體工程資深副總裁」，並直接向庫克報告。

2. 硬體工程布局

特納斯近年主導了蘋果多項關鍵硬體策略，管理的團隊所負責的產品包括：iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 與 AirPods。他在重振部分產品的銷售方面扮演重要角色，像是蘋果的Mac電腦，近年市占有所提升。

3. 主導iPhone改版

特納斯在去年秋季上台介紹新產品iPhone Air的推出，這款產品是iPhone自2017年以來的最大幅度改版。

4. 接掌蘋果

特納斯將於9月1日正式接任蘋果執行長，接替自2011年起領導蘋果的現任執行長庫克；庫克則將轉任公司執行董事長。

現年50歲的特納斯，與庫克當年出任執行長時的年齡相同。庫克是在2011年接任執行長，接下蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的重擔。特納斯將自9月1日起加入蘋果董事會。

5. 早期職涯

在加入蘋果之前，特納斯曾於Virtual Research Systems擔任機械工程師。他擁有賓州大學的機械工程學士學位。