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蘋果接班人特納斯 工程師出身性格溫和專注產品

中央社／ 紐約20日專電
蘋果公司硬體工程資深副總裁特納斯，將於9月1日起擔任執行長。（路透）
蘋果公司硬體工程資深副總裁特納斯，將於9月1日起擔任執行長。（路透）

蘋果公司將由硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）接任執行長，美國媒體報導，硬體工程師出身的他性格溫和，近似現任執行長庫克，屬團隊型領袖；國際環境變化與人工智慧浪潮，將是他帶領科技巨擘邁向新時代的重大挑戰。

華爾街日報（Wall Street Journal）用「和藹可親」形容硬體工程師出身的新任執行長特納斯，他的性格接近現任執行長庫克（Tim Cook），不像已故共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）會對員工高聲發怒。特納斯來自蘋果（Apple）基層，在公司已25年，各式產品都有他的足跡。

商學院出身的庫克掌舵15年間，蘋果產品升級並賦予品牌時代意義，市值成長超過20倍，20日收盤後總值超過4兆美元，是相當成功的企業執行長。

不過庫克當家期間，無可否認的欠缺令消費者耳目一新的產品與服務，自駕車與實境眼罩Vision Pro等都未見突破，近期人工智慧飛速發展，蘋果表現未見突出，都是特納斯上任後的嚴峻挑戰。

華爾街日報指出，蘋果硬體工程資深副總裁特納斯熟悉科技巨擘內部的政治手腕，長期被視為庫克的接班人，在全面主導產品前，參與iPad、Mac、AirPods及最重要的iPhone設計，期間重大表現之一是與矽谷團隊研發取代Intel（英特爾）的更高效能晶片，於2020年完成計畫並推升Mac的銷量。

紐約時報（New York Times）一月曾報導，50歲的特納斯是呼聲最高的蘋果接班人，若接任，年紀和庫克擔任執行長時相同。特納斯出了名專注細節，對所有產品與供應鏈均瞭若指掌。他與庫克都是個性溫和的團隊型領袖，有能力駕馭全球最大規模之一的科技公司。

但蘋果的前任與現任員工不免質疑，特納斯能否像庫克讓蘋果的未來更能預期與漸進式發展，或像賈伯斯願意承擔風險、開發未來產品，打下成功基礎。

紐時指出，特納斯是蘋果高層團隊最年輕的成員，也是首位長期投身硬體開發的管理者，他與其他競爭者不同，專注產品與全球供應鏈營運。6名知情人士指出，蘋果內部當然知道他這號人物，但他甚少接觸矽谷之外的政策議題與政治責任等事務。

庫克經歷歐巴馬（Barack Obama）、拜登（JoeBiden）與川普（Donald Trump）時代，猶如可信賴的品牌使節，成功把蘋果產品帶進世界各個角落；在美中長期競爭中，維繫產品在中國組裝銷售並部分遷往其他地區。

特納斯將成為蘋果第8任執行長，面對國際政治與全球供應鏈形勢已截然不同的挑戰。

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