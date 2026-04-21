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蘋果宣布9月1日換CEO 特納斯接任 庫克將轉任董事長

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特納斯（John Ternus）將於9月接任蘋果公司（Apple）執行長。 歐新社
特納斯（John Ternus）將於9月接任蘋果公司（Apple）執行長。 歐新社

蘋果公司（Apple）周一（20日）宣布，硬體主管特納斯（John Ternus）將於9月1日接任執行長，交棒後的現任執行長庫克轉任董事長。

庫克領導蘋果長達15年，任期內將公司打造成一家市值達4兆美元、事業版圖從手機擴大至智慧手表、影音串流與金融服務的科技巨人。

將在庫克之後掌管蘋果的特納斯，自2021年起擔任硬體工程主管，在公司累積了25年的產品開發經驗。

知情人士向彭博新聞透露，特納斯原本負責的硬體工程部門將由長期副手馬瑞柏（Tom Marieb）接手，並向新任硬體長斯魯吉（Johny Srouji）報告。在新職位中，斯魯吉將負責整合後的硬體工程與硬體技術部門。

庫克在給員工的通知中指出：「約翰（特納斯的名字）是帶領我們邁向未來創新的最佳人選，他能幫助我們在重大構想與嶄新道路上取得突破，並確保過去50年讓我們成功且備受敬重的價值觀，能在未來數十年繼續成為我們身分與文化的核心。」

蘋果表示，庫克出任執行董事長後，將與全球各地的政策制定者互動。現年65歲的他目前也負責公司與美國總統川普之間的關係。作為此次人事調整的一部分。長期擔任董事長的李文森（Art Levinson），將因這次人事調整，轉任首席獨立董事。

特納斯將在充滿挑戰的時刻，接棒為這家矽谷最具代表性的企業之一規劃未來方向。儘管蘋果的成長仍然強勁，但在人工智慧（AI）領域，一直還沒追上競爭對手。

知情人士表示，特納斯是AI的堅定支持者，他本月已重組硬體工程部門，導入全新的AI平台，以協助產品開發並提升裝置品質。

根據彭博先前報導，特納斯目前正主導開發一系列以AI為核心的新型穿戴裝置與家用設備，包括新款AirPods、智慧眼鏡等。他也領導智慧家庭產品的研發，例如：具備人臉辨識的顯示器、桌上型機器人與安全攝影機。

特納斯在給硬體工程團隊的通知中表示，他即日起將卸下現職，但強調自己不會離開太遠。他寫道：「我期待在新職位上與大家密切合作。不用說，我仍會積極參與各項工作。」

庫克則是對員工說：「目前我們擁有極為出色的發展藍圖，我對蘋果的未來從未如此樂觀。正因如此，我認為現在是轉任執行董事長的適當時機。」他並表示，將在周二的公司全員會議中，分享更多交接細節。

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