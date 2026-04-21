油價開盤走跌 WTI一度跌逾2% 傳伊朗願派代表與美和談 川普續施壓

國際油價今天（21日）開盤後下跌，因有跡象顯示，伊朗將在停火期結束前赴巴基斯坦首都與美國進行和談。

西德州中級原油（WTI）6月期貨一度下跌2.2%，至每桶約86美元，逆轉周一收盤大漲5.9%的走勢。

布蘭特原油6月期貨周一反彈大漲5.6%，結算價報每桶95.48美元，但預料今天開盤後回跌。

據知情人士透露，伊朗正派遣代表團前往巴基斯坦首都，但因事涉未公開而要求匿名。此前，伊朗曾表示對進一步與美國進行和平談判持保留態度。

美國總統川普周一在電話訪問中表示，副總統范斯將於周一稍晚啟程，恢復談判，「可能在周二晚間或周三上午」。川普說，他「極不可能」延長停火協議，而該協議將於「華盛頓時間周三晚間」到期。

近來隨著市場對談判進展及船隻能否通行荷莫茲海峽的看法迅速變化，油價劇烈波動。該水道通常承載全球約五分之一的原油運輸。圍繞荷莫茲的對峙恐加劇全球能源危機，且這只是伊朗與美國之間尚未解決的問題之一，其他還包括伊朗的核能力，以及以色列入侵黎巴嫩等議題。

貝葉斯商學院大宗商品經濟與金融教授Michael Tamvakis表示：「交易者仍在根據雙方具有新聞價值的發言進行交易，並希望供應中斷只是短暫現象。」

周一盤中，川普對和平談判的時間與可行性發表相互矛盾的說法。在他表示美國將持續封鎖與伊朗相關的船隻通行海峽、直到達成協議後，油價進一步上漲。與此同時，荷莫茲海峽的航運幾乎陷入停滯。周末期間危機再度升溫，美國海軍扣押一艘伊朗船隻，而伊朗部隊向船隻開火，並重新對海峽實施管控。

花旗集團指出，若荷莫茲海峽航運再持續中斷一個月，油價可能上漲至每桶110美元。