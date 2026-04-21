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台積電ADR跌逾1% 聯電大漲逾8% 日月光也勁揚

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（20日） 漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.15%，報每股366.24 美元，最新價格換算並折合台幣後為每股2,310.24元，較台北交易股票溢價率14.09%。

聯電ADR則大漲超過8%，延續近期強勁走勢。日月光也勁揚逾2%。

道瓊工業指數20日收盤下跌4.87點，跌幅0.01%，收49,442.56點；標普500指數跌16.92點，跌幅0.24%，報7,109.14點；那斯達克指數下跌64.09點，跌幅0.26%，報24,404.39點。

費城半導體指數上漲43.33點，漲幅0.45%，報9,599.21點，不但連續第九個交易日創下歷史新高，而且已連漲14天，為2014年以來最長連漲。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 461.75 +2.41 461.50 +0.05

中華電 CHT 137.17 -0.55 137.00 0.12

台積電 TSM 2,310.24 -1.15 2,025.00 14.09

聯電 UMC 79.73 +8.40 76.90 3.68

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 那斯達克 日月光

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