美國與伊朗和談前景不明 華爾街股市多收跌

素有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS），再次呼籲國際社會就穩定幣的使用展開合作。BIS認為，各國在穩定幣監管路徑上的分歧，正成為全球金融穩定的隱憂，若各自為政，可能引發嚴重的市場破碎化。

2026-04-21 02:47