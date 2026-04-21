聽新聞
0:00 / 0:00
美國與伊朗和談前景不明 華爾街股市多收跌
中東地區近日局勢動盪，使投資人質疑美國與伊朗在暫時停火到期之前舉行和談的前景，華爾街股市主要指數今天大多收低，但跌幅並不大。
道瓊工業指數小挫4.87點或0.01%，收49442.56點。
標準普爾500指數小跌16.92點或0.24%，收7109.14點。
那斯達克指數下滑64.09點或0.26%，收24404.39點。
費城半導體指數上漲43.33點或0.45%，收9599.21點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。