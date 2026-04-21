蘋果任命特納斯接執行長 庫克將轉任執行董事長

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）今天表示，硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）將於9月1日起擔任執行長，現任執行長庫克（Tim Cook）將轉任執行董事長。

美國財經媒體CNBC報導，蘋果在新聞稿中表示：「庫克將持續擔任執行長至夏季，同時與特納斯密切合作以順利交接。」

這是蘋果自現年65歲的庫克2011年接替賈伯斯（Steve Jobs）掌舵以來首次執行長交接，特納斯將成為蘋果第8位執行長。

蘋果在庫克執掌下市值成長約24倍，今天收盤市值4兆美元。將近15年任期內，庫克帶領蘋果進軍穿戴式科技領域，推出Apple Watch、AirPods以及2024年上市但市場反應不佳的虛擬實境頭戴裝置Vision Pro。

特納斯比庫克年輕約15歲。他在賓州大學（University of Pennsylvania）取得機械工程學位，畢業4年後加入蘋果，長期擔任蘋果硬體主管。