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MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打

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市場擔憂伊朗戰事停火能否延期 歐股收盤挫跌

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早受訪說，若停火結束前沒達成協議，他不太可能延長與伊朗的兩週停火期，這讓各界對於結束中東戰爭的期望破滅，歐洲股市今天應聲收挫。

倫敦FTSE 100指數下滑58.55點或0.55%，收10609.08點。

法蘭克福DAX指數下挫284.44點或1.15%，收24417.80點。

巴黎CAC 40指數下跌94.08點或1.12%，收8331.05點。

川普 法蘭克福 指數

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