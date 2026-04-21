市場擔憂伊朗戰事停火能否延期 歐股收盤挫跌

白領勞工每天身陷在節奏單調的辦公室生活：查看沒完了的郵件、參與鋪天蓋地的會議，並在周末還要忍受老闆的精神轟炸。但有些企業執行長正在改寫企業界的規範，用自己的方式帶領他們市值上億、甚至上兆美元的公司。

2026-04-20 22:24