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德籲歐盟鬆綁工業 AI 法規

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

德國總理梅爾茨表示，歐洲若要提高生產力，工業用人工智慧（AI）適用的法規，需要比消費型AI更寬鬆。西門子執行長博樂仁（Roland Busch）也警告，若歐盟不鬆綁規範，該公司將把投資重心優先轉向美國中國大陸

梅爾茨19日在漢諾威工業博覽會發表演說時表示，「我將推動放寬歐盟對AI的監管，並在可能的情況下，使工業用AI免於目前過於嚴苛的法規束縛」。

博樂仁在博覽會受訪時則說，由於歐盟的監管負擔，西門子12億美元的工業AI投資，多數將流向美國。他說，歐盟的《AI法》和《資料法》將工業AI與消費應用一體適用，是在原已受到產業規範約束的工業領域之上，疊加新的監管。歐盟《AI法》定於8月2日全面實施。

舉例來說，工程設備製造商原本就得遵循歐盟的機械法規，該法要求業者評估並處理自動化系統的相關風險。博樂仁說，「將工業和機器數據，與個資相提並論，毫無道理」。

在歐美科技公司及歐盟成員國推動下，歐盟執委會去年11月公布精簡監管的計畫，提案包含將高風險AI系統的相關規定延後至多16個月、簡化通報資安事件的程序，並放寬資料保護法規，以利AI模型訓練。但博樂仁認為，這不足以在實質上減輕工業部門承受的監管負擔。

美國 總理 中國大陸

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