全球搶蓋儲能電池設施

全球正掀起一波大型儲能電池設施建設熱潮，今年將有大量新設施陸續併入電網。從德州的太陽能中心、內蒙古草原，到雪梨北方一座退役燃煤電廠的舊址，都在加速部署。

隨著成本下降且資料中心用電需求飆升，早已為儲能電池建設迅速增加鋪路，如今中東戰事導致化石燃料價格飆高，更加速了替代能源需求，讓2026年有可能成為電池在全球能源系統中變得關鍵的一年。彭博新能源財經分析師原本就預期今年電池安裝數將激增約三分之一，主要由歐洲、中東、非洲與拉丁美洲推動；若燃料供應中斷持續，動能還可能進一步增強。

儲能電池產業成長的跡象已經出現。中國一家電池製造商預期第1季獲利大增，反映全球需求增加；在越南，一家開發商則希望將原本規劃的液化天然氣（LNG）發電專案改為結合儲能的再生能源方案，理由是戰爭導致燃料成本飆升。

國際能源署（IEA）電力部門主管瓦納表示：「現在已進入一個階段，只要有人要投資電力系統，電池都是最具吸引力的選項之一。」