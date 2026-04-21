藍源火箭出包 衛星送錯軌道 貝佐斯挑戰 SpaceX 地位受挫

貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）的「新葛倫」（New Glenn）火箭展開第三次飛行任務，未能將搭載的衛星精準送入預定軌道，挑戰SpaceX再受挫。

火箭於19日上午約7時25分從佛羅里達州卡納維爾角發射場起飛，可重複使用的第一節推進器在十分鐘後返回地球，降落在大西洋的一艘駁船上。

19日發射的火箭是藍色公司的第三枚火箭，也是該公司首次重複使用推進器。藍源此前曾兩度發射新葛倫火箭，當時使用的是全新的火箭推進器。該公司2025年1月試圖回收推進器，但引擎未能在降落時重新點燃，以失敗告終。

如今「新葛倫」搭載AST SpaceMobile公司製造的衛星，後者是致力於建置能直接和手機連線通訊網路的公司。

儘管衛星已和新葛倫第二節火箭分離，但進入了錯誤的軌道。AST SpaceMobile隨後在發布新聞稿說，「在新葛倫3號任務中，藍鳥7號衛星被運載火箭送入低於預期的軌道。雖然衛星已與運載火箭分離並且啟動，但其軌道高度過低，無法依靠自身推進器技術維持運行，因此將會脫離軌道，」，任它在大氣層中燒毀。

這次衛星發射是AST SpaceMobile今年頭一個發射任務，目前該公司僅有七顆衛星在軌道運轉，第八顆衛星的損失，預計可獲得保險理賠。該公司今年目標要發射多達45顆衛星。

新葛倫是藍源太空探索計畫的核心，進度已落後多年，且各航次間的等待期也比預期更長。這次事故表示該公司的計畫會面臨更嚴重延宕，苦心建立足做為SpaceX獵鷹9號可靠替代選擇的聲譽，也大受打擊。

藍源執行長林普（Dave Limp）去年1 月在新葛倫火箭首航時曾說，藍源去年預計發射六到八次，但最終全年只完成了兩次。