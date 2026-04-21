AI 投資熱潮擴大 帶旺 CPU 台積有望搶食代工商機

摩根士丹利（大摩）表示，人工智慧（AI）自動化程度持續上升，可能帶動AI投資熱潮擴大至繪圖晶片以外領域，提振中央處理器（CPU）的需求，並點名台積電（2330）等業者可望從中受益。這也顯示，被GPU蓋過風頭的CPU，如今再次受到矚目。

主導全球CPU市場的英特爾和超微（AMD），今年將CPU價格提高了15%。根據日媒報導，CPU的平均交貨期也從一至兩周延長至八至12周，反映CPU供應短缺問題日益嚴重。韓媒朝鮮日報引述半導體產業消息人士的說法報導，亞馬遜等AI雲端服務供應商，正積極擴充CPU伺服器，但仍面臨嚴重的供應短缺。KeyBanc也指出，「英特爾和AMD今年的伺服器CPU產能基本上已銷售一空，「這種強勁的需求可能會持續到2027年。」英特爾和AMD今年來股價分別上漲了74%和25%。

AI資料中心通常採用每顆CPU配備四至八顆GPU的架構。隨著AI需求的激增，對GPU的需求遠遠超過了對「指揮官」CPU的需求。

AI代理的出現，改變了這種局面。現有的大型語言模型（LLM）相對簡單，只需回答問題即可，而AI代理則必須執行更複雜的任務，例如規劃執行和調度外部工具。這導致CPU的需求大幅成長。TrendForce指出：「現有AI每GW需要3,000萬顆CPU，而AI代理時代將需要1.2億顆。「CPU與GPU的比例將變為1：1或1：2。」大摩19日在報告中則說：「隨著AI從生成邁向自主行動，運算瓶頸逐漸轉向CPU及記憶體，帶動通用運算強度躍升。」大摩也強調，繪圖處理器（GPU）需求維持強勁。

大摩估計代理式AI可能在2030年前，為資料中心CPU市場額外帶來325億至600億美元需求，並預期下一波代理式AI主要由協調性驅動，而非單純原始算力。大摩認為CPU逐漸成為管理多步驟工作AI系統的控制層，並預期記憶體需求將激增，AI支出將從GPU擴散至晶片製造商、記憶體供應商和製造領域。大摩點名輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾和安謀（ARM），是CPU和加速器領域可能受惠的業者，記憶體領域則包含美光（Micron）、三星及SK海力士。在晶片製造和設備方面，大摩認為台積電及艾司摩爾（ASML）是潛在受益者。