BIS：全球共同合作穩定幣

素有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS），再次呼籲國際社會就穩定幣的使用展開合作。BIS認為，各國在穩定幣監管路徑上的分歧，正成為全球金融穩定的隱憂，若各自為政，可能引發嚴重的市場破碎化。

BIS總經理德科斯（Pablo Hernandez de Cos）在日本發表講話時說，穩定幣有可能破壞貨幣和財政政策，造成金融市場壓力，並阻礙打擊非法融資，因此全球協調合作「至關重要」。

德科斯警告，如果缺乏合作，「不同司法管轄區對穩定幣的不同監管框架，可能會導致嚴重的市場碎片化，或者助長有害的監管套利」。監管套利指的是，企業會尋求在規則最寬鬆的地區開展業務。這不僅會導致市場破碎化，更會讓高風險活動轉入監管程度較低的地區。

此時正值各國競相打造各自穩定幣監管框架。美國及其他主要經濟體正加速立法，試圖追上已領先部署相關法規的新加坡與阿布達比。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）上周警告，過去一年，穩定幣的國際標準的制定進展已經放緩。

德科斯重申，穩定幣面臨的最大風險之一是「擠兌」。他提議，如果穩定幣發行商能獲得類似銀行存款保險的安排，或被允許進入央行的貸款工具，這種風險或許能大幅降低。

他表示，在全球3,150億美元流通穩定幣總額中，全球兩大發行商Tether和Circle，合計就占了85%左右。卡斯直言，這類穩定幣目前的運作模式「更像證券而非貨幣」。特別是在贖回機制上存在摩擦，導致穩定幣與美元脫鉤的情形頻繁發生。他認為，目前的穩定幣的運作邏輯，與ETF更為相似，而非真正的金錢。

他另對穩定幣是否應比照銀行存款支付利息，也提出了看法，「如果持有穩定幣沒有收益，而且持有穩定幣的機會成本很高，例如在高利率時期，那麼資金從銀行存款轉向穩定幣的趨勢或許就不會那麼明顯了」。