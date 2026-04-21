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印度、南韓擬擴大雙邊貿易

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓總統李在明（左）20日在印度進行為期三天的國是訪問。（歐新社）
南韓總統李在明（左）20日在印度進行為期三天的國是訪問。（歐新社）

印度和南韓20日宣布，將透過擴大在能源、關鍵礦物、造船、半導體和鋼鐵業合作，加強兩國經濟關係，並將尋求在2030年前使兩國間貿易額擴大一倍至500億美元。

路透報導，南韓總統李在明20日在印度進行為期三天訪問，為南韓總統八年來首次對該國的國是訪問。李在明在與印度總理莫迪會談後表示：「我們決定升級兩國間的經濟合作框架，以創造新的共享成長引擎。」

李在明表示，兩國已首次設立部長級的經濟合作委員會，將加強在核能電廠、乾淨能源以及貿易與投資方面的合作。

李在明並表示，由於伊朗戰爭擠壓到全球能源供應，兩國也將繼續合作確保能源資源和關鍵原物料的穩定供應，例如石腦油。

莫迪表示，李在明的訪問極具重大意義，兩國也已做出重大決定，要在2030年前把雙邊貿易額從目前的約270億美元，提升至500億美元。

印度商工部長戈雅表示，他已和南韓產業通商部部長呂翰九進行過會談，討論如何恢復和修訂貿易協定，並探索在工業、綠色能源和數位貿易等領域加強合作的機會。

韓聯社報導，李在明20日稍晚將參與一場聯合商務論壇會議，預計將有約250位南韓人士參與，包含多名在印度家喻戶曉的南韓企業領袖，例如三星、現代和樂金。

韓聯社並報導，兩國也計劃在該論壇場邊簽署20項民間部門合作備忘錄（MOU），涵蓋造船、數位科技和能源等領域。

伊朗戰爭 印度 莫迪

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