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永杰新材擬併鋁板同業

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸鋁企永杰新材公告擬收購全球知名鋁板供應商奧科寧克（秦皇島）鋁業100%股權和奧科寧克（昆山）鋁業95%股權，收購對價合計等值約1.75億美元，交易完成後，永杰新材不僅年產能將增加，還將藉此切入過去由外資主導的車身板及高端熱管理釺焊料等高附加值市場。

永杰新材成立於2003年8月，總部在杭州，專注於高端鋁合金材料，核心優勢在新能源（尤其鋰電池）鋁材領域。公司在2025年3月於上交所上市。在鋁板帶箔行業屬中型企業，在動力電池結構件用鋁合金板帶細分領域大陸市占第一，是新能源鋁合金材料核心龍頭企業。

而該併購案引起大陸行業熱議，梳理各方言論，永杰新材此次併購背後有諸多戰略設想，比如能快速提升高端鋁材產能、切入外資主導的高端供應鏈、強化技術與工業能力、構建全球協同供應鏈與優化區域佈局與成本結構。在這些優勢下，也更有利永杰新材從大陸國內配套企業向全球高端鋁材供應商轉型。

公開資料顯示，永杰新材此次收購的兩家標的公司，前身是全球鋁業巨頭「美國鋁業」（Alcoa Corporation）在中國大陸的核心製造基地。2016年美國鋁業分拆後，這兩家公司歸入承接了其鋁加工業務的奧科寧克（Arconic Corporation）體系。

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