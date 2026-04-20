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美伊開戰衝擊歐洲…荷蘭將提撥350億餘元 協助減輕燃料漲價對民間負擔

中央社／ 海牙20日綜合外電報導
荷蘭政府今天宣布，鑒於美國與伊朗開戰後汽油價格飆升，將釋出9億5000萬餘歐元（約新台幣352億元）協助補償個人和企業。 （路透）
荷蘭政府今天宣布，鑒於美國與伊朗開戰後汽油價格飆升，將釋出9億5000萬餘歐元（約新台幣352億元）協助補償個人和企業。 （路透）

荷蘭政府今天宣布，鑒於美國伊朗開戰後汽油價格飆升，將釋出9億5000萬餘歐元（約新台幣352億元）協助補償個人和企業。

法新社報導，荷蘭政府透過聲明表示，即使中東衝突應該不久後會結束，但能源價格預料暫時將居高不下；鑒於家庭和企業已感受到衝擊，價值6億2700萬歐元（約新台幣232億元）的首批補助措施將以其為優先對象。

荷蘭政府之後還將透過調降企業費用來釋出3億4000萬歐元（約新台幣126億元）補貼，經費將由調漲其他貨品稅金來籌措，尤其是酒類。

除此之外，荷蘭政府今天啟動因應「迫在眉睫」燃料短缺情況的危機計畫第1階段。美伊戰爭2月28日爆發以來，波斯灣國家生產的原油持續無法從荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運出，導致石油和天然氣價格飆漲。

荷蘭政府表示，儘管目前當地未出現「猛烈」汽油短缺，但他們正在動員官方機構和業者為了情勢一旦惡化做準備。

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