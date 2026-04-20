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怕拖慢工作進度…黃仁勳絕對不找員工1對1面談 這些老闆都不按傳統規則

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳絕對不和下屬進行一對一會議，因為他認為和下屬一個個開會，會占用太多他的工作時間。路透
輝達執行長黃仁勳絕對不和下屬進行一對一會議，因為他認為和下屬一個個開會，會占用太多他的工作時間。路透

白領勞工每天身陷在節奏單調的辦公室生活：查看沒完了的郵件、參與鋪天蓋地的會議，並在周末還要忍受老闆的精神轟炸。但有些企業執行長正在改寫企業界的規範，用自己的方式帶領他們市值上億、甚至上兆美元的公司。

財星雜誌（Fortune）報導，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳精簡工作流程的方法是優先考慮效率，而不是定期報告。

他認為，頻繁與他55名直屬部下會面並不是最有效利用時間的方式，因為持續不斷的會議只會占用他的工作時間，拖慢他的工作進度。

黃仁勳在2024年史丹福經濟政策研究所高峰會上表示：「我不會和他們任何人進行一對一會議。」

黃仁勳仍會定期和他的主管團隊開會，如果有員工確實需要聯絡他，他也會「為他們放下一切」，但減少浪費時間的會議將有助他和輝達在人工智慧（AI）競賽中更快前進。

Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）則表示，在新冠疫情以前，他最討厭的工作就是收發電子郵件，他只透過簡訊和電話完成工作。

由於他經常在半夜爆發最旺盛的創造力，所以他也從不在早上10點前開晨會。切斯基說：「當你是名執行長，你可以決定一天中第一場會議室什麼時候。」

聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）則表示，在他數十年的職業生涯裡，他保持頭腦清醒的秘訣就是時不時在辦公室小憩，甚至睡在地板上。後來員工發現他這個習慣後，才趕緊幫他搬來一張沙發。

他表示：「如果我小睡20分鐘，我完成的工作量會比我平常做任何其他事情還多。當你疲憊時，你的大腦就無法100%運轉，如果你無法100%運轉，你就不應該做決定。」

西南航空執行長喬丹（Bob Jordan）為2026年訂下了一條新規定：他每周三、四、五下午的行事曆要全部空出來，不准開會。他希望留出時間「思考當下真正重要的事」，拋開那些浪費時間的傳統工作。

喬丹表示，對他底下那些每天不斷開會的主管來說，他訂下的規定或許聽起來很瘋狂，但他解釋說，執行長的職責就是做他們擅長的工作，而這些工作通常不會耗費寶貴時間的對話中完成。

喬丹說：「這樣一來，你就可以專注在你需要做的事。你可以思考現在最重要的是什麼。你可以打電話給你需要聯繫的人。」

輝達 黃仁勳

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