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芬蘭加入美國矽盛世 強化半導體供應鏈

中央社／ 赫爾辛基20日專電

芬蘭上週在華府加入由美國主導的「矽盛世」（Pax Silica），成為第14個簽署國，繼瑞典之後也是第二個歐盟成員。矽盛世不是傳統軍事同盟，而是將半導體、稀礦和人工智慧高度整合的供應鏈協作關係，以經濟安全為核心的協作框架，成員各有所長，力拼中國紅色供應鏈。

由芬蘭經濟部長普伊斯托（Sakari Puisto）代表簽署，儀式由美國國務院經濟事務次卿海爾伯格（JacobHelberg）主持。

矽盛世去年12月由美國發起，目的是推動創新、鞏固安全的數位基礎設施，並保護敏感技術不外流。涵蓋關鍵礦產、能源、先進製造、半導體、AI基礎設施與物流。成員國任務與倡議各有關鍵角色，日本、南韓負責半導體製造和記憶體，澳洲供應關鍵礦產，以色列、英國負責晶片設計，印度有工程人才和礦物精煉技術，新加坡扮演印太樞紐，阿聯酋提供能源和主權基金，瑞典則是5G設備重鎮。

芬蘭這次能入列，是憑藉Nokia在通訊與AI領域厚實基礎，以及北歐的礦藏與金屬加工實力。海爾伯格在儀式上表示，此合作架構在先進行動通訊、AI與關鍵礦產開採精煉的布局拼圖上，因芬蘭的加入而更加完整。

芬蘭國家廣播公司（Yle）引述經濟安全論壇（Economic Security Forum）執行長維格爾（MikaelWigell）分析，地緣政治早已滲進企業決策。他直言：「企業以後擬定商業策略，得更謹慎想清楚要跟誰簽約、合約裡藏了什麼風險。」

維格爾警告，中國不僅擁有反制手段，相關措施更已陸續上路。中國掌握全球85%的關鍵金屬精煉，若這項關鍵供應遭逢阻斷，從電池製造到智慧裝置產線勢必全數停擺，這波搭上AI浪潮起飛的軍工產業也將無可避免地受阻。值得注意的是，中國近期已對稀土出口祭出限制措施。

Yle報導點出芬蘭企業的處境，全球數位產品與服務市場競爭非常激烈，前3大吃下8成市占，剩下2成由上千家小公司瓜分；芬蘭企業要擠進前3，選對合作夥伴很重要。維格爾直言：「只要我們能做到無人能替，這對芬蘭而言就是巨大的機會。」

台灣是全球9成以上先進製程晶片的產地，雖未正式簽署矽盛世，但去年12月以貴賓身分參與創始峰會全程製造業與半導體場次，今年1月美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）也已簽署聯合聲明背書宣言原則。海爾伯格曾公開稱台灣在先進半導體製造的貢獻「無價」。

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