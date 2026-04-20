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美股早盤／中東情勢拖累大盤指數小跌 台積電ADR下滑逾1%

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美股早盤／中東情勢拖累大盤指數小跌 台積電ADR下滑逾1%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
中東緊張情勢再度升溫，拖累美國股市20日早盤走跌。法新社
中東緊張情勢再度升溫，拖累美國股市20日早盤走跌。法新社

美國和伊朗緊張情勢周末再次升溫，一艘懸掛伊朗國旗的貨輪遭到扣押，拖累美國股市20日早盤下挫，但跌幅有限，美國公債價格盤中也走低。

美股標普500指數20日早盤跌0.19%，報7,112.57點，道瓊工業指數狹幅拉鋸，那斯達克綜合指數跌0.4%；費城半導體指數小跌0.1%左右，台積電ADR跌逾1%。

美國公債價格20日盤中也小跌，10年期公債殖利率上漲逾1個基點至4.262%；債券價格與殖利率呈反向走勢。

美國與伊朗停火協議本周將到期，美國總統川普20日接受紐約郵報（New York Post）訪問時表示，副總統范斯預計數小時內將抵達巴基斯坦，與伊朗展開和平協商。川普19日透露美國已對阿曼灣一艘懸掛伊朗國旗的貨輪開火，並扣押該貨輪，他還揚言如果伊朗未與美國達成協議，將炸毀伊朗所有發電廠和橋梁。

這一連串最新發展帶動原油價格20日盤中勁揚，西德州中級原油期貨價格上漲4.3%，報每桶87.42美元，稍早一度飆漲近9%，布蘭特原油期貨也漲逾3%。

AJ Bell投資總監穆德（Russ Mould）說：「市場上周對荷莫茲海峽重新開放抱持樂觀看法，目前看來或許言之過早…周末這些事件讓德黑蘭及華府當局的停火協議，看起來和過去一樣脆弱。」

美股 中東 伊朗 那斯達克 原油價格 費城半導體 川普

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