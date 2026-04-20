快訊

大嫂被凌虐到不成人形！Jisoo打破沈默發聲「嚴正切割」

規模上修至7.7…日本強震出現長周期震動、達「難以站立」等級

帶恆河水回台灣…瓶底長不明菌體引恐慌 台男急致歉：已送返印度

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩：代理式AI崛起帶動AI投資熱潮擴大 台積電可望受惠

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
摩根士丹利認為，代理式AI崛起將帶動投資擴散至CPU等領域。路透
摩根士丹利認為，代理式AI崛起將帶動投資擴散至CPU等領域。路透

摩根士丹利表示，人工智慧（AI）自動化程度持續上升，可能帶動AI投資熱潮擴大至繪圖晶片以外領域，例如中央處理器（CPU）與記憶體，點名台積電等業者可望從中受益。

大摩19日在報告中說：「隨著AI從生成邁向自主行動，運算瓶頸逐漸轉向CPU及記憶體，帶動通用運算強度躍升。」大摩也強調，繪圖處理器（GPU）需求維持強勁。

大摩估計代理式AI可能在2030年前，為資料中心CPU市場帶來325億至600億美元效益，並預期下一波代理式AI主要由協調性驅動，而非單純原始算力。大摩認為CPU逐漸成為管理多步驟工作AI系統的控制層，並預期記憶體需求將激增，AI支出將從GPU擴散至晶片製造商、記憶體供應商和製造領域。

大摩點名輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾和安謀（ARM），是CPU和加速器領域可能受惠的業者，記憶體領域則包含美光（Micron）、三星及SK海力士。在晶片製造和設備方面，大摩認為台積電及艾司摩爾（ASML）是潛在受益者。

代理式AI是指能規劃工作並自行採取行動，而非單純回應指令的系統。

大摩 輝達 AMD 台積電

延伸閱讀

大摩大升聯電目標價 樂觀情境下竟到這個價位

相關新聞

別整天擔心股市崩盤！通膨才是退休金大殺手 專家建議你該這麼做

知名退休財務顧問班根（William Bengen）的最新研究指出，高通膨對退休族群造成的傷害，比股市崩跌更嚴重且持久。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

批特斯拉沒新意！福特CEO：更喜歡大陸電動車 業界標竿是比亞迪

福特汽車執行長法利（Jim Farley）說，他關注比亞迪與選擇試駕小米汽車，是因為特斯拉沒有推出「更新版車款」，並表示中國電動車製造商已成為全球汽車產業最嚴峻的標竿，即使是在一些最重要的市場區隔，特斯拉也不再居於領先。

大摩：代理式AI崛起帶動AI投資熱潮擴大 台積電可望受惠

摩根士丹利表示，人工智慧（AI）自動化程度持續上升，可能帶動AI投資熱潮擴大至繪圖晶片以外領域，例如中央處理器（CPU）與記憶體，點名台積電等業者可望從中受益。

中東局勢雖升溫 市場對和談仍抱希望…亞股普遍收漲

伊朗不滿美國封鎖該國港口，週末再度封鎖荷莫茲海峽，中東局勢再度升溫，油價應聲飆漲。儘管德黑蘭表示目前無意參加和談，但市場...

德國汽車業拉警報…福斯德廠緩關廠壓力 邦長建議生產大陸品牌汽車

德國汽車產業近年面臨關廠危機，下薩克森邦邦長李斯建議，應開放討論是否讓福斯汽車在德國閒置工廠生產中國品牌汽車，確保就業及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。