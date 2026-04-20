中東局勢雖升溫 市場對和談仍抱希望…亞股普遍收漲

伊朗不滿美國封鎖該國港口，週末再度封鎖荷莫茲海峽，中東局勢再度升溫，油價應聲飆漲。儘管德黑蘭表示目前無意參加和談，但市場對美伊和談仍抱希望，亞股今天普遍收漲。

法新社報導，伊朗因以色列與黎巴嫩停火，宣布重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），帶動歐美股市17日走揚、國際油價聞訊重挫。全球約1/5的石油與液化天然氣（LNG）運輸需經由荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

隨著美國持續封鎖行動，加上一艘美軍驅逐艦對一艘企圖突破封鎖的伊朗貨輪開火並登船查扣，德黑蘭揚言報復。西德州中級原油與布倫特原油在美伊2週停火協議即將屆滿之前，雙雙飆漲。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）分析師魏斯頓（Chris Weston）指出，「川普週末在社群媒體的發文雖再度升高軍事衝突的可能性，但部分人士認為這只是談判前的鷹派策略」。

亞股今天仍受到美股標準普爾500指數（S&P 500）及那斯達克指數（Nasdaq）再創新高激勵下，普遍收漲。

東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨和威靈頓股市都收高；雅加達股市則收跌。