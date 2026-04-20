荷莫茲海峽航運受阻 全球原油供應恢復至戰前水準「恐需數年」

美伊談判露出曙光，但新華社引述分析人士看法指出，中東戰事延宕下，荷莫茲海峽難以通航只是影響國際原油供應的原因之一。全球原油供應要完全恢復至戰前水準，仍有數道關卡，這可能需要數月、甚至數年時間。

報導稱，荷莫茲海峽是波斯灣通往外部的唯一航道。全球海運石油貿易總量的逾四分之一、全球液化天然氣運輸量的約五分之一，均經由該海峽運往世界各地。

路透20日援引分析人士的話指出，如果荷莫茲海峽通航，第一批外運石油的船隻將是目前困在波斯灣的油輪，它們據信裝載約1.7億桶原油。

在海峽另一側，數百艘等待多時的空船將逐步駛入波斯灣，對接沙烏地阿拉伯塔努拉角油港（Ras Tanura）等一眾石油出口終端，它們將首先幫助那些因航運阻滯而儲能已至極限的設施「減壓」。

據國際能源總署估算，波斯灣一帶「油庫」的儲量已超過2.6億桶，儲存壓力已嚴重拖累地區國家產能。

報導指出，接下來的石油運送，需要更長時間來完成。比如中東至印度西海岸的往返時間約20天，日本、韓國等地則要更久。

此外，由於荷莫茲海峽航運受阻，大量油輪已在執行從美洲發運的合約，部分航程可達40天。這些因素都將造成油輪緊缺。

至於地區油田的產能恢復，則需要大量協作，包括讓成千上萬因戰火撤離的技術工人返崗和受損設施修復。

國際能源總署估計，在外部條件安全順暢的情況下，波斯灣一帶約半數油田和天然氣田可在兩周內將產量提升至戰前水準，約30%可在六周內實現，剩餘20%則面臨嚴峻挑戰，需要數月甚至更久的時間，甚至將無法回復到過去的水準。儘管產量上的損失可以通過開新油井彌補，但這同樣需要時間。

分析人士認為，戰火不息，加上供應鏈堵點，已遭重創的國際原油供應恢復預期將會「步履蹣跚」。