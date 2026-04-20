能源價格推升營運成本 星國部分企業裁員壓力升

中東局勢推升能源價格引發連鎖效應，在新加坡的許多企業指出，人事成本壓力成為關注焦點。新加坡今年第一季整體裁員規模變化不大，但在地緣政治緊張與成本上升的雙重影響下，部分行業裁員壓力仍存在。

在科技業上班的新加坡上班族Andy、工作資歷約10年，幾週前收到公司裁員通知，最近正積極尋找下個工作機會。他今天告訴中央社記者，理解企業近來營運成本上升，包含運費、能源成本等都持續上升，在整體經濟環境壓力加大的情況下，公司進行人力調整並不令人意外。

他說，許多公司的裁員行動並非單純考量個別員工績效，而是以部門或職能為單位進行整體營運評估，這波成本壓力影響到產業鏈，從供應端到物流運輸都受到衝擊，連帶壓縮企業獲利空間，「在這樣的情況下，裁員或凍結招聘可能只是企業不得不做的決定」。

聯合早報報導，根據新加坡人力部數據，截至2月失業率整體保持穩定、總體失業率為2%，但中東衝突持續帶來潛在經濟下滑風險，可能透過外溢效應衝擊勞動市場，並在未來幾個季度對失業率形成壓力。

報導指出，新加坡全國雇主聯合會近日針對當地企業進行人事成本相關現況調查，共有210家企業參與，涵蓋資通訊、金融保險與專業服務、製造、旅宿、餐飲、零售、運輸物流，以及營建與房地產等產業。

調查顯示，多達96%的當地企業面臨營運成本攀升的狀況，其中有6成企業的成本增幅超過10%，超過半數雇主表示人事成本壓力是主要憂慮，但83%受訪雇主還沒開始針對員工採取調整措施，這些措施可能包括凍結徵才、延後擴張計畫等。

新加坡全國雇主聯合會表示，推升營運成本的主要因素包括水電、燃料、原物料供應，以及海空運費上揚。

旅宿、餐飲與零售業雇主指出，在高成本環境下，也面臨臨時人員薪資上升的壓力；此外在消費需求疲弱情況下，企業獲利空間將進一步受到壓縮。

報導指出，受訪企業表示，若未來12個月能源價格持續居高不下，希望政府提供稅務減免或融資協助等成本支持、能源費用減免與補貼，並盼延後推動可能進一步增加成本負擔的政策調整。

新加坡總理黃循財日前出席活動時指出，能源價格將有一段時間居高不下，他承諾政府將與新加坡人渡過難關，包括已推出相關援助配套措施。新加坡當局宣布推出近新幣10億元（新台幣247億元）的紓困配套，包括將原訂2027年1月發放的新幣500元鄰里購物券提前發放、加碼發放生活費特別補助等。