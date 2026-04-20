德國汽車業拉警報…福斯德廠緩關廠壓力 邦長建議生產大陸品牌汽車

德國汽車產業近年面臨關廠危機，下薩克森邦邦長李斯建議，應開放討論是否讓福斯汽車在德國閒置工廠生產中國品牌汽車，確保就業及維持地方經濟。下薩克森邦持福斯汽車11.8%股權、20%投票權，李斯談話因此引發關注。

德國下薩克森邦邦長李斯（Olaf Lies）19日接受新奧斯納貝克報（NOZ）訪問時提出，德國應開放討論中國車企在德國生產汽車的可能性，同時思考相關合作模式是否能為本土汽車製造業帶來新契機。

福斯集團（Volkswagen）在德國設有多座生產據點，其中多數位於下薩克森邦（Lower Saxony）。邦政府持有福斯約11.8%股權，為最大單一公共股東，且在福斯公司治理機制下對重大決策具否決權，影響力相當於掌握約20%投票權。

身兼福斯董監事的李斯認為，中國汽車進軍歐洲市場已是難以抵擋的浪潮，當前需要的是一個能「確保德國本土汽車工廠能繼續維持運作，讓當地工廠員工都有工作做」的解決方案。

福斯近年面臨電動車轉型、市場需求下滑等壓力，於2024年宣布關閉德國境內3座工廠，近期達成勞資協議，計劃2030年前再裁減5萬人，衝擊不少員工家庭。

根據商報（Handelsblatt），李斯曾在4月中旬赴中國展開為期數日訪問，了解福斯在中國業務發展，觀察當地汽車產業與電動車技術的最新進展。

目前福斯在中國設有30多座生產據點，長期與當地企業透過合資與合作方式開發適應當地市場的車型，李斯指出，福斯在中國的經驗令人不禁思考，相關合作模式是否也能在歐洲複製。

德國汽車產業專家施沃普（Frank Schwope）接受圖片報（Bild）訪問時表示，李斯拋出的建議具現實可行性，類似合作模式已在歐洲出現。

施沃普舉例，歐美汽車大廠斯特蘭蒂斯（Stellantis）近年即和中國零跑汽車（LeapMotor）在歐洲成立合資公司，採取由中方提供電動車技術與產品，斯特蘭蒂斯負責在歐洲組裝電動車與市場行銷分工模式。

向來以傳統燃油汽車與精密製造為傲的德國汽車產業，在關廠壓力下，近期配合歐洲再軍備趨勢進入軍工供應鏈，開始將部分產能轉向戰車或武器搬運車製造。

在人工、能源等製造成本都比中國高昂的情況下，「在德國製造中國電動車」是否也能成為緩解德國核心工業的一帖良藥，仍有待各界辯論與時間驗證。

而就中國電動車商來說，若能透過在歐盟境內製造換取市場准入與降低歐盟反補貼等政策風險，或許不失為擴大歐洲市場的可行選項。