AI將導致通膨大幅放緩 大型基金籲Fed決策有所克制

管理1.4兆美元資金的北方信託資產管理公司總裁漢斯德（Mike Hunstad）表示，人工智慧（AI）的進展預料會產生通膨率劇烈下跌（disinflation）的效果，他呼籲聯準會（Fed）在更能掌握AI的影響力之前，在決策上應有所克制。

他接受英國金融時報訪問時說，很顯然地，很多公司都在談論靠AI提升了效率。

漢斯德指出，產品和服務大幅提升，會壓低價格下跌，「就算在整體經濟僅實現一部分效率，那會是我們所見過最大的正向供給衝擊。不能輕忽這點。」

漢斯德主張，AI「帶給經濟許多不穩定行為」，並敦促Fed在調整利率之前，應先評估新技術帶來的影響。

他說：「AI有潛力帶來通膨率劇烈下跌，可能有助於Fed在經歷多年頑強的高物價成長後，達成2%的通膨目標。

Fed今年一直維持利率不變，在3月開會時，決策者曾就如何因應伊朗戰火引發的通膨壓力而議論不已，此時經濟也受到各種不確定因素交織影響。

漢斯德說：「感覺AI會左右貨幣政策，而且會比Fed或全球任何央行所能做的都更有效。」

川普提名的Fed主席人選華許先前也預測，AI熱潮將成為「我們這輩子見過對生產力提升最強大的一波浪潮」。