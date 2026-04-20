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大馬亞洲防務展 首相安華：中立優勢助重塑供應鏈

中央社／ 吉隆坡20日專電
2026年馬來西亞亞洲防務展（DSA）暨亞洲國家安全展（NATSEC Asia）於20日開幕，首相安華（Anwar Ibrahim）（圖）致詞呼籲善用大馬中立優勢，布局供應鏈。中央社
2026年馬來西亞亞洲防務展（DSA）暨亞洲國家安全展（NATSEC Asia）於20日開幕，首相安華（Anwar Ibrahim）（圖）致詞呼籲善用大馬中立優勢，布局供應鏈。中央社

2026年馬來西亞亞洲防務展暨亞洲國家安全展今天開幕，首相安華強調，全球國防與航太企業，應善用大馬中立且兼具高精密度的製造基地，因應地緣政治緊張局勢，持續重塑全球供應鏈。

第19屆亞洲防務展（DSA）暨第4屆亞洲國家安全展（NATSEC Asia）今天起在馬來西亞國際貿易與展覽中心（MITEC）登場，展期4天，為各國國防與安全領域提供交流與合作平台。

安華（Anwar Ibrahim）致詞提及全球複雜地緣政治局勢，馬來西亞奉行積極不結盟政策，與所有主要夥伴維持合作關係。當大馬供應商進入供應鏈時，並不會帶來使採購決策變得複雜的政治因素。在當前環境下，這是一項重要的商業考量。

他認為，大馬致力建立的國防產業體系，將使企業憑藉自身實力在國際供應鏈中取得穩固地位。

安華並說，如今地緣政治正深刻重塑全球供應鏈決策，中東戰事對全球市場造成衝擊，能源價格攀升，並使資本從部分的市場流出，大馬將持續推動政策改革，並與企業及資產管理機構保持緊密互動。

在全球供應鏈與安全情勢變化下，今年展會以「透過科技強化能力和韌性」為主題，凸顯各國在安全挑戰升高之際，強化國防現代化與科技應用的共同趨勢。

各國政府代表與產業代表將在高層論壇中，透過多邊交流與市場合作，共同推動安全與政策優先事項。

展會開幕前夕，國防部長卡立諾丁（KhaledNordin）視察會場表示，亞洲防務展不僅展示全球最新與最先進的國防與安全科技，同時兼具戰略意涵，提供中立平台，讓各國透過防務外交與建設性交流，強化彼此關係。

主辦單位表示，今年共有來自63國的1456家軍工業者參展，另有來自40個國家約500名代表與會。

東南亞國家新加坡今年2月甫舉辦新加坡航空展，大馬兩年一度的亞洲防務展同樣受到東南亞與歐美國家高度關注，並被視為亞洲規模最大且組織最完善的國防與國土安全展之一，集中展示軍工產業最先進技術、系統、硬體設備及電子作戰能力。這項防務展於1988年首次舉行。

馬來西亞 中東

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