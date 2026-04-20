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阿聯向美國尋求金融後盾 以防美元短缺改用人民幣

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國官員表示，阿拉伯聯合大公國向美國展開談判，尋求建立金融支撐機制，以防伊朗戰爭將阿聯推向更深的危機。阿聯並表示，若美元不足，可能改以人民幣進行石油交易。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，官員透露，阿拉伯聯合大公國央行總裁巴拉馬（KhaledMohamed Balama）上週在華盛頓會晤美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及聯準會官員時，提出建立貨幣交換機制的想法。

官員表示，阿聯方強調雖然目前已避開衝突帶來的最嚴重經濟衝擊，但未來仍可能需要金融援助作為後盾。

這番談話凸顯阿聯對戰爭可能對其經濟及全球金融樞紐地位造成重大衝擊的憂慮，不僅會消耗外匯存底，還會嚇跑原本視其為穩定且安全投資地的投資人。

目前衝突已重損阿聯的油氣基礎設施，並導致阿聯無法透過行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪銷售石油，使阿聯喪失關鍵的美元收入來源。

阿聯官員尚未正式提出貨幣交換機制的請求。若該機制建立，阿聯央行將能在流動性危機發生時，以低成本取得美元，用以支撐本國貨幣或鞏固外匯存底。

美國官員表示，在近期與美方的會談中，阿聯方面將這項提案形容為初步且預防性的構想。

但部分官員表示，阿聯方同時主張，是美國總統川普決定攻擊伊朗，使阿聯捲入這場毀滅性衝突，而相關影響可能仍未結束。

阿聯官員並告知美方官員，若美元供應出現短缺，阿聯可能被迫在石油銷售及其他交易中改以人民幣或其他國家貨幣結算。

這種情境對美元構成隱性威脅。美元之所以在全球貨幣中居主導地位，部分原因正是因為美元在石油交易中的近乎壟斷地位。

美國 聯準會 央行

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