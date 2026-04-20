這家航空公司最快本周清算 已訂票旅客當心行程被打亂

伊朗戰爭導致油價飆升，為本就陷入財務困境的美國低成本航空巨擘精神航空(Spirit Airlines)造成雪上加霜的嚴重打擊，破產重整之路生變，最快本周就會清算，導致已預訂機票的旅客滯留在全國各地的機場。

另一方面，美國航空(American Airlines)17日表示，該公司對與聯合航空(United Airlines)合併不感興趣，也沒有與其進行相關談判。美航若與聯航合併，將成為全球最大的航空公司，但是勢必會面臨主管當局的嚴格監管與消費者權益組織、其他航空公司的抵制。

精神航空公司在2024年11月至2025年8月兩度申請破產保護，目前仍處於破產法第11章的保護之下。該公司之所以還能夠繼續存活，主要是寄望航空燃油價格保持穩定，並且能夠維持80%的客運量。在這兩項假設下，精神航空希望能在今年初夏完成重組。

但是自伊朗戰爭以來，紐約、休士頓、芝加哥和洛杉磯等大城市的航空燃料價格幾乎翻了一倍，而且該航空公司在上一財季的平均客運量也僅及74%而已。受此影響，精神航空的債權人擔心公司的長期生存能力，準備隨時清算這家航空公司。

從過往經驗來看，航空公司倒閉後往往一夜之間就消失了。如果精神航空的債權人要求公司停止運作並進行清算，同樣的事情也可能發生。不過到目前為止，精神航空仍表示營運正常，繼續為乘客提供服務。然而有闗其可能即將清算的消息，儘管尚未公布具體日期，令旅客們忐忑不安。專家指出，已預訂該航空公司機票並計畫近期出行的乘客可能會措手不及，無法成行。

精神航空公司已建議乘客提前做好替代方案，以防該航空公司突然停止營運。此外，其他航空公司也準備提供「救援票價」，即折扣單程機票，幫助精神航空乘客抵達目的地。但無法保證所有預訂了精神航空機票的乘客都能獲得救援票價。

另一方面，根據了解，聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)2月間在與包括川普總統在內的政府高層官員談話時曾提出將聯航與美航合併的構想。運輸部長達菲(Sean Duffy)在本月稍早曾經表示，川普總統支持大規模企業合併。他並且指出，航空業存在合併機會。

不過美國航空17日表示：「雖然航空市場推動體局勢的改變有其必要性，但與美航與聯航合併將對競爭和消費者產生負面影響。」該公司還指出，這樣的交易與其對川普政府反壟斷執法方式的理解不符。

名列美國四大航空公司之列的美航與聯航合併，將創下美國航空史十幾年來大規模的整合行動，同時也成為全球最大航空公司。但是如此龐大的規模勢必會招致監管機構、工會和消費者權益組織的格外關注，他們擔心票價上漲和市場壟斷。專家指出，這筆交易獲得批准的可能性微乎其微。

「美國航空」無意併購「精神航空。圖為芝加哥國際機場的「美國航空」登機櫃台。(路透)

Passengers stand at the American Airlines terminal ticket counter at Chicago O'Hare International Airport in Chicago, Illinois, U.S., April 14, 2026. REUTERS/Joshua Lott【作者：路透通訊社，日期：2026-04-14，數位典藏序號：20260415014022090】