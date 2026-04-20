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滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量
路透引述航運分析公司 Kpler 的數據報導，上周六有超過 20 艘船隻通過荷莫茲海峽，創下自 3 月 1 日以來通過此海峽的最高紀錄，其中一艘懸掛賴比瑞亞國旗的超大型原油輪（VLCC）Fpmc C Lord 號，載有約 200 萬桶沙烏地原油，正前往台灣，預估5月6日可抵麥寮港。
經濟部長龔明鑫日前表示，台灣中油已預訂一艘油輪，運載約200萬桶原油，「如果能在未來兩周左右通行，這批原油就能運來」，「由於我們每日平均使用約15萬桶原油，有了這200萬桶原油，足以因應多半個月的用量，這將有助於緩解...情況。」
在周六成功通過的船隻當中，有5艘最後一次裝載的貨物來自伊朗，涵蓋油品到金屬。其中3艘為液化石油氣（LPG）運輸船，正分別前往中國大陸和印度。
荷莫茲海峽開放又封鎖的24小時內通過的船舶如下：
懸掛巴拿馬國旗的 Crave 號油輪，載有來自阿聯的液化石油氣，正前往印尼。
Akti A 號和Athina 號等兩艘油輪，載有從巴林裝載的成品油，分別前往莫三比克和泰國。
懸掛賴比瑞亞國旗的 Navig8 Macallister 號油輪，正將約 50 萬桶阿聯石腦油運往南韓蔚山。
懸掛印度國旗的 Desh Garima 號，裝載約 78 萬桶阿聯達斯（Das）原油，正前往斯里蘭卡。
Ruby 號載有卡達肥料，正前往阿聯。
Merry M 號油輪載有從沙烏地阿拉伯裝載的石油焦，前往義大利拉溫納（Ravenna）。
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