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蘋果也受記憶體短缺衝擊 傳觸控版本MacBook Pro延到2027年上市

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
由於記憶體短缺，蘋果傳出可能延後延後下一波Mac產品升級。圖為MacBook Pro筆電資料照片。圖取自蘋果官網
由於記憶體短缺，蘋果傳出可能延後延後下一波Mac產品升級。圖為MacBook Pro筆電資料照片。圖取自蘋果官網

由於整個產業面臨記憶體短缺問題，蘋果公司傳出可能延後下一波重要的Mac產品升級，包括原定今夏推出的高階專業桌上型電腦M5 Mac Studio將延後發表，而原本預料在今年底前後推出、配備觸控螢幕的OLED版MacBook Pro筆電也可能延後至明年上市。

儘管蘋果在全球RAM和SSD短缺問題上的表現比多數公司更為穩健，但仍然調漲部分產品價格，並停止銷售特定Mac的配置。根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）最新報導，這波短缺將導致幾款重要新Mac延後推出。

葛曼說，蘋果長期以來一直在開發搭載高階晶片的新款Mac Studio，做為去年搭載M4 Max與M3 Ultra晶片機型的後繼產品。該公司原本規劃在年中左右推出新的高階桌機，但由於記憶體短缺已經讓當前必須搭載大量記憶體的機型延後數個月出貨，因此新款Mac Studio據悉也可能被延後。目前蘋果內部普遍認為，新機可能要等到大約10月才會出貨。

葛曼還指出，配備觸控螢幕的MacBook Pro筆電原定在2026年底至2027年初之間推出。但在記憶體短缺，以及轉向採用M6晶片的影響下，發表時間很可能落在時程的較後段。這代表這款筆電可能會延至明年才會上市。

專門追蹤蘋果動向的AppleInsider網站分析，蘋果延後發表產品，主要是為了避免無法滿足市場需求。不過，將產品時程往後推幾個月，並不一定代表蘋果預期短缺問題會很快緩解。蘋果同時間也可能正在囤積預估所需的零組件。該公司先前已進行一些成本高昂的交易，例如據傳以比先前高一倍的價格向三星採購DRAM晶片。

這波短缺影響整個科技產業，主要原因在於AI伺服器需求的爆炸性成長。這類設備大量使用RAM和SSD，而全球各地的AI資料中心也正以快速度擴建。

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