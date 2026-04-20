油價開盤又飆漲7% 美軍開火扣押伊朗貨輪 川普說「機艙炸開一個洞」

國際油價與天然氣今天（20日）開盤大幅飆升，因周末期間情勢混亂，美國海軍扣押一艘伊朗船隻，而稍早伊朗向船隻開火，並重新對荷莫茲海峽實施管制。金價開盤後走跌，因能源供應中斷疑慮重燃，引發通膨擔憂。

在台北時間今天清晨近7時左右，布蘭特原油6月期貨上漲5.78%，報每桶95.6美元，稍早一度大漲7.9%，幾乎收回上周五因伊朗宣布重新開放荷莫茲海峽而出現的跌幅；西德州原油5月期貨上漲近7%，報每桶89.67美元，漲幅一度飆到8.7%。歐洲天然氣價格也一度上漲11%。

黃金現貨價格今天盤中跌約1%，報每英兩4,778.18美元。白銀下跌1.6%至79.59美元，鉑金與鈀金亦同步走低。

伊朗在上周六再度關閉海峽，表示美國對與伊朗有關的船隻實施封鎖，違反一項將於周二到期的停火協議。

美軍開火扣押伊朗貨輪

美國總統川普周日表示，美國海軍在阿曼灣向一艘伊朗註冊貨輪開火並將其扣押，原因是該船在離開荷莫茲海峽時不服從美方停航警告，試圖繞過海上封鎖。

川普在社群貼文表示：「今天，一艘懸掛伊朗國旗、名為TOUSKA的貨船，長近900英尺，重量幾乎與一艘航空母艦相當，試圖突破我們的海軍封鎖，但結果對他們並不理想。」

他接著表示，美國海軍的導彈驅逐艦「USS SPRUANCE」在阿曼灣攔截了TOUSKA號，並發出明確停船警告。然而，伊朗船員拒不理會，因此我們的軍艦對機艙（引擎室）炸開一個洞，把他們攔截下來…我們已完全控制這艘船，並正在檢查其船上載有的物品！」

和談前景不明

這是美軍封鎖荷莫茲海峽一周以來首次重大衝突。事件發生前數小時，各方仍針對美伊潛在和平談判反覆拉鋸：川普稱看到達成協議的機會，而伊朗方面則表示並沒有「明確的前景」。

白宮官員表示副總統范斯、特使威科夫以及川普女婿庫許納將於周一晚啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，參加周二的談判。

但據伊朗國家電視台報導，一名談判團隊成員說，「我們不確定美伊能進行有效談判」，否認伊朗有參與本周潛在談判的任何計畫。

芝加哥Karobaar Capital的投資長庫爾希德表示：「市場仍在期限前承擔風險溢價，但尚未完全押注。如果情勢維持現狀，油價可能逐步升至每桶105至115美元之間，但消息面仍會反覆震盪。」

圍繞荷莫茲海峽的對峙恐將加劇全球能源危機，也削弱川普周末時對衝突將迅速結束的預測。這條水道只是眾多未解問題之一，其他還包括伊朗的核能力，以及以色列對黎巴嫩持續入侵等問題。

根據彭博彙整的船舶追蹤數據，截至倫敦時間周日下午，尚未觀察到有船隻通過荷莫茲海峽。至少有13艘油輪在周六折返波斯灣，放棄離開的嘗試。

這場長期衝突已引發前所未見的能源供應衝擊，加劇通膨壓力，也使各國央行更可能維持利率不變甚至升息，這對不孳息的黃金構成利空。自2月底戰爭爆發以來，金價已下跌約9%。