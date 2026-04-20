本周開盤前 五件國際事不可不知

中東局勢又掀波折。德黑蘭開放荷莫茲海峽數小時後，再度對船隻開火並重新實施管制，美國海軍則攔截了一艘伊朗船隻。國際油價周一一開盤又大幅飆漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

油價再度狂飆

布蘭特原油期貨一度大漲 7.9% 至每桶 97.50 美元。上周五因衝突降溫，油價跌逾 9%。與此同時，西德州中級原油（WTI）交易價格落在 90 美元附近。德黑蘭周六再度關閉這條重要的海運要道；伊朗方面聲稱，美軍封鎖從伊朗港口出發的船隻，違反了將於周二結束的停火協議。

美元兌主要貨幣走升，對風險敏感的澳幣和南非幣領跌。標普 500 指數期貨下跌近 1%。

Again Capital 合夥人基爾達夫（John Kilduff）說：「戰爭即將結束的希望在周末已煙消雲散。荷莫茲從未真正重啟，且受阻的供應量正與日俱增。」

川普：美陸戰隊攔截伊朗一艘船隻

川普說，美國海軍在阿曼灣攔截並登上一艘懸掛伊朗國旗的貨輪，在對方無視停止警告後，對其機房「轟出一個大洞」。

他周日在社群媒體貼文中寫道，一艘美國導彈驅逐艦「在阿曼灣攔截了圖斯卡號（TOUSKA），並給予正當警告要求停船。伊朗船員拒絕聽從，因此我方海軍艦艇直接對其機房開火轟出大洞，讓該船動彈不得。目前美國海軍陸戰隊已接管該船。」川普表示，該船因有「非法活動」紀錄，已被美國財政部列為制裁對象。

在此事件發生前數小時，雙方正就可能在伊斯蘭馬巴德舉行的和談反覆拉鋸；川普表示看到達成協議的機會，德黑蘭方面說：在華府解除封鎖之前，將持續關閉荷莫茲海峽且拒絕談判。

美股四大指數飆 本周緊盯中東局勢變化、科技七雄財報

美股上周五大漲，道瓊工業指數大漲868點，標普500指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數再創新高。本周投資人持續緊盯中東局勢變化，及美股財報季，尤其是由特斯拉（Tesla）打頭陣的科技七雄的業績。

標普500指數和那斯達克綜合指數17日收盤漲幅都超過1.2%，雙雙連續三個交易日創新高，周線分別上漲4.5%和6.8%，且已連三周上漲。

費城半導體指數則大漲2.4%，和那斯達克均是連13日上漲，台積電ADR也大漲2%。一周下來，費半大漲7.5%，台積電ADR則持平。

道瓊市場數據顯示，科技七雄近八個交易日市值增2.5兆美元。特斯拉將在22日率科技七雄之先公布財報。

亞伯上任百日 波克夏更講求績效管理 嚴苛檢視旗下事業和投資

波克夏（Berkshire Hathawy）執行長亞伯（Greg Abel）今年1月從「股神」巴菲特手中接棒剛滿100天，據說他比巴菲特更親力親為，且以全新而嚴苛的眼光來檢視波克夏旗下各事業和投資組合。

這段時間，他提拔了多位在他擔任波克夏集團旗下事業負責人期間和他密切合作的左右手；他拿的年薪高過巴菲特，同時承諾將大部分薪資用於購買自家公司股票；此外，他重啟了2024年以來便停擺的庫藏股計畫。他也擴大波克夏投資日本的興趣，入股保險業者東京海上控股。

華爾街日報引述知情人士報導，亞伯出清了跳槽至摩根大通的庫姆斯（Todd Combs）所管理的持股。知情人士指出，亞伯預料不會再專業經理人來協助管理投資組合。

Meta 傳將展開新一波大裁員 下月首波先砍8,000人

路透引述知情人士報導，Meta將於5月20日展開今年首波大規模裁員計畫，裁撤全球約10%人事，相當於近8,000名員工。

知情人士透露，Meta還計劃今年下半年進一步裁員，但日期和規模在內的具體細節尚未敲定。知情人士說，管理階層可能會根據人工智慧（AI）實力發展狀況，隨時調整相關計畫。

亞馬遜（Amazon.com）近幾個月也裁撤3萬名辦公室員工，約占白領人事10%；而金融科技公司Block則在2月砍掉了將近一半的員工。這兩家公司都以AI提升效率而裁員。