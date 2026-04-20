中東戰爭！石油損失500億美元 分析師預期餘震將持續數月甚至數年

路透與分析師估算，伊朗戰爭2月28日爆發後的50天以來，全球已因荷莫茲海峽實質封閉，損失超過5億桶的石油產量，即使荷莫茲海峽重新開放，石油產量及流量恢復過程仍將相當緩慢；且此一危機的餘震將持續數月，甚至數年依然有感。

在荷莫茲海峽實質封閉後，波斯灣多個產油國的原油無法出口，只能貯存在國內儲油槽，但在儲油能量屆滿後，只能被迫減產。Kpler數據顯示，從2月底開戰以來全球石油市場流失逾5億桶的原油與凝結油供給量，若以開戰以來的平均油價每桶約100美元估算，損失金額約達500億美元（約新台幣1.57兆元）。

Wood Mackenzie分析主任莫瓦特表示，此一流失量的影響相當於全球航空業停擺十周、或全球各種車輛停駛11天、或全球經濟體系停用石油五天。

另據路透估計，流失量相當於美國將近一個月的石油需求量，或整個歐洲超過一個月的需求量，並相當於美國軍方六年的石油消耗量（以2021年消耗約8,000萬桶為計算基礎），或全球國際航運業約四個月的燃料消耗量。

波斯灣阿拉伯國家的3月每日原油產量，共損失約800萬桶，幾乎相當於埃克森美孚、雪佛龍兩大石油公司的總產量，科威特和伊拉克因為缺乏荷莫茲海峽以外的替代出口管道，損失尤大。沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯、巴林及阿曼3、4月飛機燃油日產量總共僅410萬桶，遠低於2月的1,960萬桶。

Kpler資料也顯示，4月以來，全球陸上原油庫存量已比2月底減少約4,500萬桶；3月底以來全球停產量達到約每日1,200萬桶。

專家指出，即便戰爭結束及荷莫茲海峽油運恢復正常，科威特和伊拉克生產較重級原油的油田，可能需要四至五個月才能恢復到正常營運水準，因此整個夏季（6-8月），全球都還要繼續提用石油庫存。卡達拉芬角液化天然氣（LNG）綜合產區的能源基礎設施，更可能要好幾年才能完全恢復營運。