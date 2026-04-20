駭客竊取加密幣掀連鎖效應 跨鏈橋一個漏洞 造成近3億美元損失

駭客18日利用去中心化金融基礎設施關鍵環節、跨鏈橋（Cross-chain Bridge）一項漏洞，竊走了價值近3億美元的加密貨幣，並引發多個加密貨幣平台之間的連鎖效應，使這起事件成為今年來規模最大的去中心化金融（DeFi）駭客事件。

彭博資訊報導，允許不同區塊鏈跨鏈通訊的LayerZero系統所建立的跨鏈橋，遭駭客攻擊，竊走約11.65萬枚Kelp DAO發行、意為「再質押」（restaked）乙太幣的rsETH加密貨幣，估計損失共上看約2.93億美元。

Kelp DAO在X發文表示：「我們發現到涉及rsETH的可疑跨鏈活動，已暫停主網和多個第二層網路間rsETH合約，並進行調查。」

由於這項跨鏈橋持有支持超過20個網路的rsETH準備金，引發市場對第二層網路間的rsETH準備金的憂慮，致使Aave、SparkLend及Fluid等協定的市場急凍。資安業者Cyvers估計，至少有九個平台受影響。

Kelp DAO是一種再質押協定，讓用戶可存入stETH或cbETH等熱門質押代幣，並獲得可用在其他加密貨幣應用的rsETH做為報酬。這種彈性已幫助rsETH獲得各去中心化放款、交易及流動性平台使用。