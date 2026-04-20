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股神接班人亞伯緊盯投資組合 出清持股、開除員工不手軟

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
「股神」接班人、波克夏（Berkshire Hathaway）執行長亞伯（Greg Abel）掌舵已屆滿100天。路透
「股神」接班人、波克夏（Berkshire Hathaway）執行長亞伯（Greg Abel）掌舵已屆滿100天。路透

「股神」接班人、波克夏（Berkshire Hathaway）執行長亞伯（Greg Abel）掌舵已屆滿100天，知情人士透露，他比前執行長巴菲特更親力親為，且以全新而嚴苛的眼光來檢視波克夏旗下各事業和投資組合。

另據估算，波克夏上季似乎賣掉已跳槽的巴菲特時期投資副手庫姆斯，所管理的150億美元股票。

華爾街日報報導，亞伯在取得高過巴菲特的年薪後，承諾將大部分薪資用於購買自家公司股票，並已重啟2024年以來便停擺的庫藏股計畫，提拔多位在他擔任波克夏集團旗下事業負責人期間，和他密切合作的左右手，並且擴大波克夏投資日本的興趣，入股保險業者東京海上控股。

知情人士透露，亞伯和巴菲特的差別在於：亞伯不迴避衝突。巴菲特曾坦言，即便有經理人的表現未達標，他仍會讓他留任，因為他偏好避開管理工作中，令人不悅的一面。相較之下，亞伯並不畏懼採取必要手段來改善業務，也不惜開除員工。

知情人士說，對於未達到他預期的公司、持股甚至高階主管，亞伯預料不會手軟。亞伯說：「回顧我上任頭一個百日，對營運卓越的要求並未減少。」

亞伯之前在提到巴菲特和巴菲特已故長期商業夥伴孟格（Charlie Munger）時說：「華倫、查理和我，在風格上確實有些不同，在處理事情的方式上顯然也是如此。」「我們的核心價值觀，仍將是我們建立公司的基石。」

亞伯也已出清了庫姆斯管理的持股。庫姆斯原本管理波克夏規模約3,000億美元股票投資組合的5%，由此看來亞伯已掌握這部分的決策權。知情人士指出，亞伯預料不會再以專業經理人協助管理投資組合。巴菲特時期的另一位投資副手威許勒仍管理5%的股票投資組合。

亞伯過去一年先了解波克夏的保險事業，並由波克夏保險事業副董事長詹恩（Ajit Jain）陪同走訪各事業。詹恩預料將繼續領導波克夏的保險事業。巴菲特在一次受訪時曾說：「他大概會一直待在公司。」

亞伯也強調要花時間和各子公司負責人溝通，尤其是旗下鐵路事業BNSF，以及他曾擔任多年執行長的波克夏能源（Berkshire Hathaway Energy）。

亞伯也強調波克夏最偏好的持股期限是「永遠」，但若某個事業體未達他的預期，賣掉公司也並非不可能。

日本 華爾街日報 巴菲特

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