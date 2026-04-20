重複使用推進器 貝佐斯旗下藍源火箭發射成本有望降低

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的太空公司藍源（Blue Origin），19日首次重複使用推進器，成功發射「新葛倫」（New Glenn）火箭。藍源與馬斯克的SpaceX激烈競爭，這次任務成功，未來可望降低藍源的發射成本。

美東時間19日上午7點25分左右，新葛倫火箭在佛州卡納維爾角發射升空，可重複使用的第一節火箭於7點35分重返地球，降落在大西洋駁船上。另一節火箭則運載通訊業者AST SpaceMobile的衛星上太空，預定在發射約75分鐘後展開部署。

藍源此前曾兩度發射新葛倫火箭，但當時使用的是全新的火箭推進器。該公司2025年1月試圖回收推進器，但引擎未能在降落時重新點燃，失敗告終。去年11月才成功，這是重複使用的必要步驟。藍源之外，只有SpaceX能讓推進器在發射後，又垂直降落。

新葛倫火箭是藍源太空探索大計的重心，但這款火箭進度落後多年，發射間隔也長於預期。執行長林普（Dave Limp）在本次發射前表示，今年可能進行八到12次飛行任務，需求前所未見，「我們有充分硬體能夠辦到」。去年1月新葛倫火箭發布時，林普當時說，要進行六到八次發射任務，最後只執行了兩次。

亞馬遜加快腳步布局太空，14日才宣布，斥資116億美元收購衛星營運業者Globalstar，以對抗規模較大的對手SpaceX星鏈（Starlink）。

買下Globalstar後，亞馬遜將可取得射頻許可，是推動衛星行動通訊服務的關鍵。亞馬遜多年來一直試圖切入衛星服務市場，以便在零售和雲端業務之外，開拓新成長來源。

亞馬遜正在打造自家的低軌衛星網路「Amazon Leo」，目標是部署超過7,700顆衛星，為農村和偏遠地區提供高速網路，但進度落後，目前擁有200多顆衛星，準備在今年稍晚推出衛星網路服務。

相形之下，星鏈已擁有一萬顆軌道衛星、服務1,000萬人，並打造出名聲，能替偏遠地區提供可靠的網路服務。