Fed 新任主席提名人 華許明出席參院聽證會

美國聯準會（Fed）新任主席提名人華許（Kevin Warsh），21日將出席參議院銀行委員會舉行的任命聽證會，預料將面臨嚴厲拷問，市場聚焦Fed和地區聯準銀行獨立性、Fed未來降息空間與縮表政策、及Fed溝通方式是否改變。

華許預定美東時間21日上午10時（台灣時間21日晚間10時），出席參議院銀行委員會的任命聽證會。

但由於該委員會的民主黨人都齊聲呼籲延後，加上共和黨籍的參議員提利斯已揚言，只要司法部還在對現任主席鮑爾進行調查，將反對推動任命程序，因此這場聽證會未必會如期舉行。

若聽證會順利登場，華許將如何詮釋Fed主席這個角色是核心問題，外界將關注華許將視追求國會賦予的雙重使命為首要職責，還是他會自認是川普政府經濟團隊的一員。

另外，從川普對Fed懷抱敵意來看，華許或許必須決定，是否支持開除反對大舉降息的聯準銀行總裁。