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借精需求估增8倍…人工生殖修法通過後 恐掀「缺精荒」

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南韓人均 GDP 落後台灣 差距擴大

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，南韓去年的人均實質國內生產毛額（GDP）在22年來首度落後台灣後，差距可能逐年擴大，未來五年內落後台灣的差距可能超過1萬美元。

韓國時報報導，IMF 14日公布的世界經濟展望（WEO）報告數據顯示，南韓去年以目前美元匯率計算的人均GDP為3萬6,226.97美元，低於台灣的3萬9,488.58美元。

IMF預估，南韓今年人均GDP將成長3.3%至3萬7,412.08美元，台灣則將增長6.6%至4萬2,102.70美元，象徵台灣人均GDP搶先南韓，站上4萬美元大關。

台灣人均GDP也預估將在2029年增至5萬369.78美元，突破5萬美元大關，2031年進一步增至5萬6,100.69美元。

相較下，南韓人均GDP預料2028年才會突破4萬美元，比台灣晚兩年，2031年人均GDP估為4萬6,019.17美元。

這些預測意味南韓人均GDP落後台灣的幅度將持續擴大，從2026年的4,691美元左右，一路擴大至2031年的約1萬82美元。

到2031年時，台灣人均GDP的全球排名預估將從第32名上升至第30名，南韓從第40名跌至第41名。

韓國國際金融中心（KCIF）數據顯示，全球大型投資銀行截至3月底平均預測，台灣今年經濟將成長7.1%，南韓成長率則可能落在「1字頭」區間上端。

研究員金美勝（音譯）和李志勳（音譯）把台灣經濟表現亮眼歸因於人工智慧（AI）需求強勁，暗示南韓需要一段時間才能縮小落差，並警告南韓出口結構日益失衡。

野村證券經濟學家朴正宇（音譯）也認為，南韓必須拓展半導體和AI生態系以維持經濟成長，「應強化財務投資以支撐科技業，透過聚焦於創投的專業金融中介擴大提供資金，將是有效引導資金的關鍵」。

台灣人 IMF 匯率

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