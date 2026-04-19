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傳Google與Marvell洽談 研發MPU與新AI推論TPU
路透報導，科技網站The Information引述知情人士指出，Google正與ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology），洽談研發兩款新晶片，以提高AI模型的運作效率。
據了解其中一款晶片是記憶體處理器（MPU），用來與Google的張量處理器（TPU）共同作業。另一款是專門用於AI模型的新TPU。兩家公司計劃最快明年敲定MPU設計，之後進行試產。
Google一直力推自家TPU，要讓這款晶片成為輝達繪圖處理器（GPU）的替代選項。TPU銷售是Google雲端營收的重要成長推手，顯示AI投資帶來回報。
路透無法立刻證實這個報導，Google和邁威爾均未立即回應置評要求。
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