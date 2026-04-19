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蘋果MacBook Neo賣太好 爆晶片供應問題 要怎麼解決？

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘋果3月推出的MacBook Neo至今買氣依舊旺盛，但也傳出面臨晶片供應不足問題。 美聯社
蘋果3月推出的MacBook Neo至今買氣依舊旺盛，但也傳出面臨晶片供應不足問題。 美聯社

蘋果公司最近推出的MacBook Neo銷售熱度遠超乎蘋果的預期，傳出品質合格的A18 Pro晶片數量，可能不足在新版本產品推出之前，維繫生產不中斷6-12個月。

專門報導蘋果動態的科技部落格9to5Mac指出，截至16日為止，蘋果4月的MacBook Neo存貨已全數銷售一空，現今在蘋果官網下單訂購MacBook Neo，最快出貨也得等到5月。

相較典型的Mac電腦，這款筆電的發售熱度更像是旗艦款iPhone。從3月4日發售至今已過一個多月，消費者仍持續搶購這款599美元筆電，銷售速度遠超過蘋果的產能。

知名分析師高燦鳴（Tim Culpan）4月初指出，MacBook Neo熱賣，正導致蘋果面臨到A18 Pro晶片的庫存問題，因為MacBook Neo使用的是，原本在生產iPhone 16 Pro過程被剔除的A18 Pro晶片，而蘋果原本只打算生產約600萬台MacBook Neo，但如今市場需求似乎已超越此數字。

9to5Mac指出，蘋果若要解決這個當前問題，基本上有兩種選項：一種是加價付費給台積電，以恢復A18 Pro晶片的生產，但這可能迫使蘋果調高Neo價格，以維持利潤率；另一種方法則是加速生產二代MacBook Neo；該產品原本計劃在2027年年中推出，並使用iPhone 17 Pro系列剩下的A19 Pro晶片。

但9to5Mac認為，為避免往後繼續發生同樣問題，蘋果應該要在下一版本的MacBook Neo推出更多種規格，並採用不同品質等級的A19晶片，以提高晶片供應的多樣性。

台積電 價格 晶片

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