台灣人均GDP估五年內將贏南韓逾1萬美元 韓媒點出關鍵原因

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，台灣去年的人均實質國內生產毛額（GDP）在22年來首度超越南韓後，未來差距可能逐年擴大，未來五年內將比南韓高出逾1萬美元。

韓國時報報導，IMF 14日公布的世界經濟展望（WEO）報告數據顯示，台灣去年以目前美元匯率計算的人均GDP為3萬9,488.58美元，高於南韓的3萬6,226.97美元。

IMF預估，台灣今年人均GDP將成長6.6%至4萬2,102.70美元，南韓則料將增長3.3%至3萬7,412.08美元，象徵台灣人均GDP搶先南韓，站上4萬美元大關。

報告數據也顯示，台灣的人均GDP成長動能將維持強勁。2029年台灣人均GDP預料將突破5萬美元，達到5萬369.78美元，2031年進一步上升至5萬6,100.69美元。

相較下，IMF預測南韓人均GDP要到2028年才會突破4萬美元，比台灣晚兩年，2031年人均GDP估為4萬6,019.17美元。

這些預測意味台灣人均GDP領先南韓的幅度將持續擴大，從2026年的4,691美元左右，一路擴大至2031年的約1萬82美元。

全球排名方面，到2031年時，台灣人均GDP排名預估將從第32名上升至第30名，南韓從第40名跌至第41名。

儘管中東地緣政治情勢緊張，全球半導體超級周期仍推動台灣經濟快速成長。韓國國際金融中心（KCIF）數據顯示，全球大型投資銀行截至3月底平均預測，台灣今年經濟將成長7.1%，南韓成長率則可能落在「1字頭」區間上端。

KCIF研究員金美勝（音譯）和李志勳（音譯）把台灣經濟表現亮眼歸因於人工智慧（AI）需求強勁，暗示南韓需要一段時間才能縮小落差，並警告南韓出口結構日益失衡。南韓逾六成半導體出口集中在記憶體，特別是動態隨機存取記憶體（DRAM）。

他們說：「台灣優勢在於半導體生態系全面整合，因此能因應AI需求激增快速做出回應。相較之下，南韓在供應鏈多元化和擴大產業基礎仍面臨挑戰。」

野村證券經濟學家朴正宇（音譯）也認為，南韓必須拓展半導體和AI生態系以維持經濟成長，「應強化財務投資以支撐科技業，透過聚焦於創投的專業金融中介擴大提供資金，將是有效引導資金的關鍵」。

不過，IMF的報告數據也顯示，若經購買力平價（PPP）調整，台灣人均GDP到2031年都低於南韓。