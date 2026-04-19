摩根大通CEO公布2026年股東信：這隻「派對上的臭鼬」可能讓股市轉空頭

摘要 摩根大通執行長戴蒙在2026年度致股東信中，點名8大系統性風險：地緣衝突升溫、貿易戰重塑供應鏈、美中關係緊張、AI驅動的資安漏洞、美國財政赤字失控、私人信貸槓桿過高、私募股權難出場，以及最令他憂心的停滯性通膨。

摩根大通執行長傑米·戴蒙（Jamie Dimon）在最新公布的年度致股東信，將當前市場榮景比喻為「派對」，並形容有隻「派對上的臭鼬」（skunk at the garden party）很可能在2026年引發股市崩盤。

戴蒙是備受華爾街尊敬的銀行家。2008年美國金融海嘯席捲全球，摩根大通在戴蒙的指揮下成功挺過次貸危機，成為唯一不需要政府救助的金融機構，此後他的年度股東信也被視為全球金融市場溫度計。

他在2026年4月初的股東信中警告，現在的景氣向好，很大程度上是過去幾年美國政府巨額赤字支出、疫情期間累積的過剩儲蓄，以及持續的貨幣刺激政策所支撐起來的「假性繁榮」，而這些動能正在迅速耗盡 。

他強調以下這8大風險正在悄悄醞釀：

1、地緣政治風險

俄烏戰爭已打了四年，還沒看見終點，美伊戰爭又開打。戴蒙認為，這可能是自第二次世界大戰以來最危險的全球局勢 。

戴蒙指出，地緣衝突將引發石油及大宗商品價格劇烈波動，並重塑全球能源供應鏈。不只是能源，石油與天然氣的衍生商品如肥料和氦氣都受衝擊。他以1974年和1982年兩次「極大型」經濟衰退為鑑——兩次都是油價快速飆升引爆的。

橋水基金創辦人雷·達利歐（Ray Dalio）日前更在X平台發出萬字貼文，直言第三次世界大戰已悄然揭幕，這場大戰將持續一段時間。

2、貿易戰導致供應洗牌

儘管戴蒙指出，美國關稅對通膨的直接衝擊尚屬輕微；但他強調，貿易戰遠未結束，且正成為一種永久性的國家政策工具。在「美國優先」與追求「供應鏈韌性」的指導思想下，全球經濟體正經歷一場前所未有的「夥伴關係重新洗牌」。

這不再只是單純的關稅徵收，還涉及關鍵礦產、半導體技術與能源流動。對企業而言，意味著投資決策充滿不確定性；對消費者而言，進口商品價格的上漲壓力可能只是開端。

3、美中關係緊張

戴蒙點出，中美關係緊張是當前全球最深層的系統性風險之一，即使短期未釀成危機，也將持續壓縮企業的全球布局彈性。從科技脫鉤、半導體管制，到臺海局勢，雙方的戰略競爭已從經濟延伸至政治與軍事領域。

4、AI驅動下的資安風險

在AI帶來生產力革命的同時，也開啟了前所未有的網路安全漏洞。戴蒙在信中強調，AI時代的資安威脅已成為影響金融穩定的隱形炸彈，而各國監管機構對此的準備程度，仍遠遠落後於技術本身的演進速度。

他也指出，市場對AI的投資不會是投機泡沫，但最終誰是AI產業革命下的贏家，還無法判斷。

5、美國赤字與債務飆升

根據美國國會預算辦公室（CBO）2026年2月的報告，2026財年的聯邦赤字預計高達1.9兆美元，約占GDP的5.8%，而這一比例在未來十年內將攀升至6.7%。

「這是一個終將必須被處理的問題，而我們處理它的方式很可能就是任其演變成一場危機。」戴蒙對美國政府龐大的財政赤字表達了極大的憂慮。

戴蒙指出，只要GDP維持強勁、利率保持相對低位，飆升的政府債務尚屬可管理。但他立刻補上一句：「這是一個巨大的『如果』。」一旦經濟走弱或利率反彈，過度膨脹的債務便可能演變成下一場財政危機的引爆點。

6、槓桿過高的私人信貸市場

私人信貸（Private Credit）市場在過去幾年迎來了爆發式增長，戴蒙將其列為必須警惕的第六大風險。戴蒙揭示，目前槓桿私人信貸市場總額約達1.8兆美元，預計到2026年，私人信貸市場的資產管理規模（AUM）將超過2兆美元。

或許跟高達13兆美元的投資級債券市場相比，體量相對小，不少人認為就算出事，大概也不至於拖垮整個金融體系。然而，這種「相對安全感」本身就是一種潛在的風險。

由於私人信貸市場的不透明性，意味著沒有人真正知道裡面藏著多少壞帳、槓桿疊了幾層。一旦市場環境惡化，其潛在的脆弱性將隨著信貸週期的轉向而顯露，隨時可能變成引爆連鎖反應的第一根骨牌。

7、私募股權未善用市場繁榮期IPO

戴蒙指出，第七大風險在於私募股權行業正面臨著史上罕見的「退出荒」。由於融資成本高昂且買賣雙方在估值上存在巨大的鴻溝，私募股權支持的企業在2025年與2026年難以透過IPO（首次公開募股）或併購來變現。

美國目前約有12,900家由私募股權持有的公司積壓在「待售清單」中，平均持股時間已拉長至6.6年，幾乎是過去的兩倍，而大量企業即使在股市接近歷史高點時，仍未選擇上市。

戴蒙警告，如果私募股權行業不能通過成功的IPO打開退出管道，這種積壓的壓力最終會迫使估值發生「痛苦的修正」，從而對整體資本市場造成負面衝擊 。

8、通膨緩慢上升——最致命的「臭鼬」

最後，也是最具破壞性的風險，那隻「派對上的臭鼬」——逐漸上升的通膨與利率。

他警告，曠日持久的地緣衝突、龐大的財政支出、全球供應鏈重塑（去全球化）等可能導致兩種截然不同的結果。在某些情境下，經濟衰退能壓低通膨；但在另一些情境下，它將觸發停滯性通膨（Stagflation）——也就是高失業率、高通膨與成長停滯三者交織的惡性循環。

這是他最擔心的情境，因為1970年代的噩夢並非遙遠的歷史。

他也點出幾個正面因素，包括《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）帶來的財政刺激，以及他對AI長期生產力的高度期待。他認為AI普及速度將遠快於電力與網路，並可能治癒部分癌症、縮短每週工時。

這八大風險的累積或許不會在明天就發酵，但它們正像地下深處的斷層帶，能量正在不斷積聚。在2026年這個動盪眼前，唯有保持「清醒的眼睛」（clear-eyed）並擁抱韌性，才能在資金派對結束後，還能明哲保身。

資料來源：JPMorganChase、Yahoo Finance、Quartz

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