快訊

兒伴屍「不只4年」？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍婦死因成謎

4000人取消預訂…戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

外媒曝川普為伊朗戰爭超焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

聽新聞
0:00 / 0:00

加速美市場布局 特斯拉Robotaxi進軍達拉斯與休士頓

中央社／ 舊金山18日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉今天表示，已在達拉斯與休士頓推出自動駕駛計程車（Robotaxi）服務，標誌其自去年在德州奧斯汀啟動這項業務以來，正加速擴大在美國的布局。

路透社報導，特斯拉（Tesla）透過其官方自動駕駛計程車帳號在X發布消息，並附上兩段影片，展示其最暢銷的Tesla Model Y在這兩座城市行駛的畫面，車輛前排座位沒有人類駕駛或監控人員。

特斯拉也在兩張地圖中標示服務範圍，但未透露車隊規模和收費方式等細節。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）轉發這則貼文說：「在達拉斯與休士頓試試特斯拉Robotaxi吧！」

與此同時，自動駕駛計程車產業正重新獲得動能，谷歌（Google）母公司Alphabet旗下的Waymo與亞馬遜（Amazon）旗下的Zoox都在加速推動這項新興業務發展。

擴展自動駕駛計程車服務以及更廣泛採用其自動輔助駕駛（Full Self-Driving, FSD）系統，是特斯拉成長策略的核心。馬斯克已逐漸將公司發展重心從電動車轉向人工智慧（AI）與機器人相關應用。

特斯拉最初在奧斯汀（Austin）部分區域推出小規模自動駕駛計程車服務，並配備安全監控人員並實施其他限制，之後逐步擴大服務範圍並降低人為介入。

此外，特斯拉去年也在舊金山灣區（San Francisco Bay Area）推出叫車服務。

馬斯克先前預測自動駕駛計程車服務將在2025年底於美國多個城市廣泛運作，不過這項目標目前尚未完全實現。

美國 電動 馬斯克

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

4000人取消預訂…戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

中東局勢持續惡化，對日本旅遊業造成連鎖衝擊。由於多條經中東轉機的航線停飛，加上油價上升推高機票價格，訪日需求出現放緩，尤其以歐洲旅客影響最為明顯，多地住宿預訂接連被取消。

美股四大指數飆 本周緊盯中東局勢變化、科技七雄財報

美國股市17日大漲，道瓊工業指數大漲868點，標普500指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數再創新高。本周投資人持續緊盯中東局勢變化，及美股財報季，尤其是由特斯拉（Tesla）打頭陣的科技七雄的業績。

Fed重量級理事 沃勒示警長期通膨風險

美國聯準會（Fed）重量級理事沃勒警告，伊朗戰爭使美國經濟面臨有如疫情之後的通膨震撼風險。沃勒之前政策立場偏向鴿派，重視就業，因此他警告通膨上升風險尤其受到重視。

Anthropic有望與超微合作 外界推測將採購新晶片 整合進自家伺服器

據傳人工智慧（AI）公司Anthropic可能將超微（AMD）視為下一個合作夥伴，而前者所刊登的職缺，更為雙方合作的傳聞增添想像空間。

美資料中心延宕 可能拖累科技公司推出AI進度

美國新建資料中心延宕，預計今年完工的計畫中，近40%有進度落後的風險，可能因而拖慢科技公司推出人工智慧（AI）的速度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。