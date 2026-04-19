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拚低成本與馬斯克競爭 藍源將首用回收推進器升空

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司藍源（Blue Origin）明天將首次重複使用推進器，來發射大型新葛倫（New Glenn）火箭

法新社報導，這種新穎的做法正值貝佐斯公司與科技巨頭馬斯克（ Elon Musk）旗下的SpaceX激烈競爭之際。若明天發射成功，將有助提升藍源未來的發射頻率並降低成本。

高達近100公尺的新葛倫火箭，預計將於佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）在當地時間上午6時45分至8時45分之間發射升空，此次任務將搭載通訊業者AST SpaceMobile的通訊衛星。

藍源此前曾兩度發射新葛倫火箭，但當時使用的都是全新的火箭推進器。

藍源過去雖有重複使用零組件的經驗，但那是用在體型小得多、執行較低技術難度的新謝波德（New Shepard）火箭，且該火箭主要用於次軌道太空旅遊。

去年11月，藍源首度成功回收新葛倫火箭推進器，完成這項高度複雜的技術挑戰，並最終實現於大西洋海域一艘駁船甲板上垂直降落。

馬斯克 亞馬遜 火箭

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