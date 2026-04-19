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奧地利嬰兒食品疑遭投毒勒索 全線產品下架

中央社／ 維也納18日綜合外電報導

奧地利嬰兒食品HiPP品牌供應商發現產品中可能遭人投毒，立即宣布回收有關產品。

HiPP品牌表示，將召回「在奧地利SPAR超市販售的全系列嬰兒食品罐」，因為「在HiPP一款胡蘿蔔／馬鈴薯、重190克的嬰兒食品罐中，公司無法排除可能遭人惡意投毒，若誤食可能致命」。

法新社報導，奧地利食品安全機構指出，警方已展開調查，初步認為事件可能與勒索有關，疑似有人投放老鼠藥

業者呼籲消費者，切勿食用有關產品；這款商品罐底貼有紅圈白標，可供辨識，消費者請將產品退回購買的店家。

東部勃根蘭邦（Burgenland）警方已發布公告，請目擊者提供線索協助。

奧地利國家食品局表示，目前在奧地利東部一家SPAR超市，以及在鄰國捷克的兩家特易購(Tesco)超市，都發現了受污染的食品罐。

奧地利 食品安全 老鼠藥

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