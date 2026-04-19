美股四大指數飆 本周緊盯中東局勢變化、科技七雄財報

美國股市17日大漲，道瓊工業指數大漲868點，標普500指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數再創新高。本周投資人持續緊盯中東局勢變化，及美股財報季，尤其是由特斯拉（Tesla）打頭陣的科技七雄的業績。

標普500指數和那斯達克綜合指數17日收盤漲幅都超過1.2%，雙雙連續三個交易日創新高，周線分別上漲4.5%和6.8%，且已連三周上漲。

費城半導體指數則大漲2.4%，和那斯達克均是連13日上漲，台積電ADR也大漲2%。一周下來，費半大漲7.5%，台積電ADR則持平。

道瓊市場數據顯示，科技七雄近八個交易日市值增2.5兆美元。特斯拉將在22日率科技七雄之先，公布財報。

美股17日之所以上漲，主因是伊朗外長阿拉奇宣布，在剩餘的停火期間，荷莫茲海峽對商船「完全開放」。國際油價大幅回落，布蘭特原油期貨17日大跌9.1%，至每桶90.38美元。西德州中級原油（WTI）則暴跌11%，至每桶83.85美元。

但伊朗18日因不滿美方持續實施海上封鎖該國港口，所以又採取行動、再度封鎖荷莫茲海峽，讓美伊和平前景晦暗不明。