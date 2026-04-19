聽新聞
0:00 / 0:00
Meta大裁員 首波砍8,000人
路透引述知情人士報導，Meta將於5月20日展開今年首波大規模裁員，全球約10%員工將受影響，相當於裁撤近8,000名員工。
知情人士透露，Meta還計劃今年下半年進一步裁員，但尚未敲定日期和規模等具體細節。知情人士說，管理階層可能會根據人工智慧（AI）發展狀況，適時調整相關計畫。
路透上個月即報導，Meta考慮裁員高達20%。摩根士丹利分析師諾瓦克（Brian Nowak）3月發布報告估計，裁減20%的人力，每年可為Meta節省30億至100億美元，並使2027年每股盈餘增加超過1美元。
Meta已大幅縮減Reality Labs部門的人力，並在1月裁員1,500人。負責元宇宙等虛擬實境與擴增實境產品的Reality Labs，在2025年虧損超過190億美元。
執行長祖克柏正投入數千億美元發展AI，試圖以AI技術為中心，大幅重塑事業運作，這也是美國大型企業（特別是科技業）的普遍趨勢。Meta今年新一波裁員行動，將是自2022年底至2023年初「效率年」以來、規模最大的一次。
亞馬遜近幾個月也裁撤3萬名辦公室員工，約占白領人事10%；而金融科技公司Block則在2月砍掉了將近一半的員工。這兩家公司都以AI提升效率為由而裁員。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。