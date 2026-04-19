Meta大裁員 首波砍8,000人

路透引述知情人士報導，Meta將於5月20日展開今年首波大規模裁員，全球約10%員工將受影響，相當於裁撤近8,000名員工。

知情人士透露，Meta還計劃今年下半年進一步裁員，但尚未敲定日期和規模等具體細節。知情人士說，管理階層可能會根據人工智慧（AI）發展狀況，適時調整相關計畫。

路透上個月即報導，Meta考慮裁員高達20%。摩根士丹利分析師諾瓦克（Brian Nowak）3月發布報告估計，裁減20%的人力，每年可為Meta節省30億至100億美元，並使2027年每股盈餘增加超過1美元。

Meta已大幅縮減Reality Labs部門的人力，並在1月裁員1,500人。負責元宇宙等虛擬實境與擴增實境產品的Reality Labs，在2025年虧損超過190億美元。

執行長祖克柏正投入數千億美元發展AI，試圖以AI技術為中心，大幅重塑事業運作，這也是美國大型企業（特別是科技業）的普遍趨勢。Meta今年新一波裁員行動，將是自2022年底至2023年初「效率年」以來、規模最大的一次。

亞馬遜近幾個月也裁撤3萬名辦公室員工，約占白領人事10%；而金融科技公司Block則在2月砍掉了將近一半的員工。這兩家公司都以AI提升效率為由而裁員。