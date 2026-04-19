AI晶片新創捲土重來 Cerebras重新申請 IPO

人工智慧（AI）晶片新創公司Cerebras Systems 17日正式提交首次公開發行股票（IPO）申請文件。Cerebras早在2024年就曾宣布IPO計畫，但於2025年撤回申請文件，如今捲土重來，募資規模可能約在20億美元。

Cerebras發言人表示，IPO訂在5月中旬，但未說明將出售多少股數或發行價格。

這家公司設計名為「晶圓級引擎」（Wafer-Scale Engine）晶片，由台積電代工。原定於去年上市，但在完成約10億美元的新一輪籌資後不久，去年10月取消IPO計畫。

Cerebras向美國證管會（SEC）提交的文件顯示，該公司去年營收為5.1億美元，淨利為8,790萬美元；相較之下，2024營收為2.9億美元，淨損則達4.85億美元。

申報文件也顯示，Cerebras一直依賴阿布達比AI公司G42的業務，後者去年貢獻24%的營收。這段合作關係曾引發美國外國投資委員會（CFIUS）的審查。在目前的申報文件中，G42並未列為持股5%以上的股東。

Cerebras執行長費德曼曾表示，Cerebras硬體執行AI模型的速度，遠高於輝達。近幾個月來，代理型AI激增，導致運算需求遠遠超過供給。像Cerebras這樣的公司開發能讓AI業者以更快速度生成符元並降低成本的晶片。