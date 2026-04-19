美資料中心延宕 可能拖累科技公司推出AI進度

美國新建資料中心延宕，預計今年完工的計畫中，近40%有進度落後的風險，可能因而拖慢科技公司推出人工智慧（AI）的速度。

英國金融時報（FT）報導，數十位業界主管表示，多個規模達數億瓦的資料中心園區興建工程，都因為審批過程繁瑣，以及勞工、電力與設備供應嚴重短缺而停擺。此一瓶頸將限制科技業將龐大AI支出轉變成營收的速度，令各界擔心龐大的計劃投資額將花更長的時間才能獲得報酬。

Epoch研究集團指出，預料今年將有數個資料中心計畫能夠完成，包括亞馬遜網路服務（AWS）、Meta及xAI等；但許多其他計畫可能趕不上進度，凸顯出AI投資規模及業者落實基礎設施的能力之間，存在愈來愈大的缺口。

資料中心業者Applied Digital公司執行長庫明斯表示，「規模如此之大，融資、物流、營建與營運都相當困難」。

SynMax集團透過衛星影像追蹤各處資料中心進度後發現，目前甲骨文在德州沙克福爾德郡進行的1.4 GW級的資料中心計畫明顯落後進度。當地1,200英畝的土地上將興建十座建物，負責營建工程的Vantage資料中心集團去年8月時表示，第一座建物將於2026年下半年完成。但截至本月初為止，衛星影像顯示當地有六處設施已完成整地，但只有一處呈現開發跡象，估計第一棟建物最快也要到今年12月才能落成，其他大部分同樣的計畫可能要到2027年底才能完成。

其他與OpenAI有關的資料中心園區，進度顯然也頗緩慢，包括德州米拉姆郡的園區。OpenAI表示，「我們資料中心的興建都符合進度，而且將加速進行」。甲骨文則說，「我們為OpenAI開發的每一處資料中心都按時程進行，且工程都依照計畫進行」。

兩位參與OpenAI相關項目的建築主管表示，從水電工等專業技術工人的數量嚴重不足，難以滿足日益龐大且複雜的設施建設需求。此外，電網容量吃緊以及燃氣渦輪機、變壓器等設備短缺也是延誤的原因之一。