Anthropic有望與超微合作 外界推測將採購新晶片 整合進自家伺服器

據傳人工智慧（AI）公司Anthropic可能將超微（AMD）視為下一個合作夥伴，而前者所刊登的職缺，更為雙方合作的傳聞增添想像空間。

為擴編人力，Anthropic深度學習團隊開出一個起薪35萬美元（約新台幣1,100萬元）的工程師職缺，要求申請者具備AI加速器與相關軟體生態系的專業知識，除了理解輝達繪圖處理器（GPU）運算平台CUDA和Triton外，AMD的平台ROCm也赫然在列。

根據SemiAnalysis推測，Anthropic打算把AMD下一代的MI450加速器，整合進自家的伺服器，把運算能力推升到全新高度。該公司已透過微軟，與亞馬遜、CoreWeave及輝達建立規模可觀的算力合作協議；此外，還與博通簽署兩項獨立合作，其中一項是與Google共同達成。

如果傳聞成真，Anthropic將擁有在前沿AI實驗室中、數一數二多元的算力架構。

AMD已將矛頭指向輝達，將ROCm定位為可行的開源替代方案，若與Anthropic的交易成真，AMD將迎來一場重大勝利，也將為其Helios AI機櫃帶來另一項關鍵利多，同時反映目前半導體產業的產能與供應依然緊俏。

SemiAnalysis曾在報告中指出，AMD的軟體堆疊能力不如輝達，輝達仍是AI推理軟體龍頭，但AMD的AI軟體副總裁伊蘭戈萬（Anush Elangovan）說，隨著ROCm持續改進，整體表現「已幾乎追上」輝達，甚至在四位元浮點（FP4）的表現已加以超越，報告應予修正。

另外，儘管美國政府認定Anthropic構成國安威脅，該公司執行長阿莫戴17日仍與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）會晤，討論旗下新款模型Mythos供聯邦政府使用。美國財政部等各大部會，已呼籲白宮測試Mythos，白宮上周則在電郵中指出，正考慮相關請求。

Anthropic表示，Mythos這款模型辨識與利用資安漏洞的能力大幅提升。該公司本月稍早已將該模型提供給少數科技公司測試，但為避免遭不法人士利用，暫緩對外公開發布。

Anthropic同日也推出「Claude Design」實驗性產品，使用戶可透過Claude製作各類視覺內容，目標是讓沒有設計背景的人士，更容易將自己的想法具體呈現，並對外溝通。